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Son dakika haberi Aboubakar'dan flaş sözler: Sakatlık, Sergen Yalçın, Fenerbahçe

Beşiktaş'a geri dönen Aboubakar, önceki sezondaki sakatlık konusu, Sergen Yalçın ve Fenerbahçe iddialarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberi Aboubakar'dan flaş sözler: Sakatlık, Sergen Yalçın, Fenerbahçe
HABERTURK.COM

Aboubakar'ın öne çıkan sözleri şöyle:

SAKATLIK AÇIKLAMASI

"Bu durumu açıklamanın zamanı geldi. Bundan önce tekrar dönmemi sağlayan, başkana, hocama ve menajerime teşekkür ederim. O sezonda çok iyi başladık ve milli takımda sakatlandım. Döndüm, tedavi oldum. Tedavi sonrası Sivasspor maçında 45. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldım. Orada takım için büyük fedakarlık yaptım. O zaman başkanla konuşuyorduk, şampiyonluk yolunda önemli maçlardı. 29 maç oynadım. 30. maç oynasam kontratım otomatik devam edecekti ama oynamamamda, bunun etkisi yok. Beşiktaş'la zaten bu süreçte görüştük, başka teklifler de vardı. Beşiktaş'ı önceliğe koydum ama anlaşamadık."

SERGEN YALÇIN

"Sergen Yalçın ile ilgili bir sıkıntım yok, büyük saygı duyuyorum. Onunla o dönemde sadece gelen daha iyi teklifler hakkında konuşmuştum."

FENERBAHÇE İTİRAFI

"Fenerbahçe, menajerim ile konuştu. Ama ben Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'e gitmek için buradan ayrılmam. Bu hainlik olur. Buraya karşı çok önemli şeyler hissediyorum. Bütün takımlara saygı duyuyorum ama Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım."

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

"Buradan kalbim geri dönmeye açık şekilde ayrılmıştım. Premier League'den ve başka yerlerden teklifler vardı ama burayı çok iyi bildiğim için Beşiktaş'ı tercih ettim. Beşiktaş'ta kupalar kazanmak ve bana gösterilen sevginin karşılığını vermek için elimden geleni yapacağım. Yine güzel anlar yaşayacağız. Bence çok iyi bir takımımız var. Her şeyin başı inanmak, kendimize inanmalıyız. Şu an yapmamız gereken şey, kalitemizi göstermek. Şampiyon olacağımıza inanıyorum."

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