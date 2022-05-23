Euroleague'e damgasını vuran Anadolu Efes'in başarısı dış basında da büyük yankı buldu. İşte öne çıkan başlıklar...

MARCA (İSPANYA): Anadolu Efes tacını korudu. Avrupa'nın kralı Anadolu Efes üst üste ikinci kez kazandı. Madrid ekibi Avrupa'da destan yazmayı hedeflerken hüzünlü sonla biten bir romanı böylece sona erdi.

AS (İSPANYA): Efes, sırt sırta. Gerçek şampiyon! Türkler kendilerini Avrupa şampiyonu olarak onayladılar.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA): Fantastik bir maç. Anadolu Efes, Avrupa şampiyonu oldu. Real, Türkler'e zafer halısını serdi.

A BOLA (PORTEKİZ): Geçen sezon Barcelona'yı yenerek Avrupa şampiyonluğu kazanan Türk takımının kutlama töreni, Belgrad'da Stark Arena'da, tribünlerde 20 bin kişilik seyirciyle gerçekleşti.

O JOGO (PORTEKİZ): Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek ikinci kez Euroleague'i kazandı.

ŞAMPİYON TÜRKİYE'YE DÖNDÜ! COŞKULU KARŞILAMA

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes'e yurda dönüşte coşkulu bir karşılama yapıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'i 58-57 yenen lacivert-beyazlılar, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'nda uçağın yanaştığı yolcu kapısında bando eşliğinde çalınan marşlarla karşılanan kafileye çiçek verildi.

Havalimanı çıkışında da çok sayıda taraftar lacivert-beyazlı takıma tezahüratlar yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.

ERGİN ATAMAN: İNŞALLAH DAHA BÜYÜK BAŞARILAR TÜRKİYE'YE GELİR

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, havalimanında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Türk milletinin kalbinin bizimle attığını biliyorduk. Çok büyük bir iş başardık. Avrupa basketbol tarihine geçti bu takım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Umarım Türkiye'de bu tip başarılar devam eder. Bir spor adamı olarak Türkiye'yi temsil ettiğim için mutluyum. İnşallah daha büyük başarılar Türkiye'ye gelir. Dün akşamdan beri inanılmaz bir sevgi var. Üst üste ikinci Avrupa Ligi şampiyonluğumuzu coşkuyla karşıladılar. İnşallah bu devam edecek."

Lacivert-beyazlıların takım kaptanı Doğuş Balbay ise çok gururlu olduklarını belirterek, kendilerini destekleyenlere teşekkür etti.