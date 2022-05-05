Andreas Cornelius: Kramponlarımı çıkarıp aldılar

Ancelotti bir kez daha tarihe geçti

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Andreas Cornelius açıklamalarda bulundu.

Danimarka'nın önde gelen gazetelerinden B.T'ye konuşan Cornelius, şampiyonluk sonrası saha içinde yaşadıklarını anlattı.

Danimarkalı santrfor, binlerce taraftarın şampiyonluğu kutlamak, futbolculara dokunmak için saha içine girdikleri belirtti, "Neredeyse kaçmak zorunda kaldık. Ancak başaramadık. Beni havaya kaldırdılar, kramponlarımı ayaklarımdan çıkardılar" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğun kendisi ve arkadaşları için çok muhteşem, hayat boyu unutulmayacak bir olay olduğuna vurgu yapan golcü futbolcu, bunu sindirmenin zaman alacağını ve kutlamaların şehirde halen devam ettiğini, taraftarların yolda durdurduklarında delicesine mutlu olduklarını belirtti.

Taraftarlar ilk sahaya girdiklerinde sakin olduğunu ve onları kendinden bir süre uzak tutmayı başardığını belirten Cornelius, "Ancak etrafta koşuşturan çocukları görünce biraz tedirgin oldum. Ve eğer şanssızsanız işler ters gidebilirdi diye düşündüm. Neyse ki tatsız bir şey yaşanmadı" dedi.