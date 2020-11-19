Ankapark kamuya döndü 0:00 / 0:00

Bülent Aydemir baydemir@haberturk.com

Ankapark'ın bundan sonra ne olacağına Ankara halkı karar verecek. Birçok proje önerisi var; bunların içinde en dikkat çekeni, dev bir film platosuna dönüştürülmesi ve böylelikle Ankara'ya önemli gelir sağlaması.

Detaylar şunlar: Melih Gökçek döneminde sadece Ankaralılar'ın değil, bütün Türkiye'nin, dinozorlarıyla ve harcanan bütçesiyle tartıştığı, Wonderland Eurasia adı verilen ancak herkesin Ankapark olarak adlandırdığı tematik park, 10 yıllığına kiralayan şirket tarafından işletilemedi.

750 milyon dolar harcanan proje, geçen dönem özel bir firmaya kiralanmıştı. Yükümlülüklerini yerine getiremeyen, borcunu ödeyemediği için elektrikleri kesilen ve sürekli hacizle karşı karşıya kalan Ankapark'a Ankara Büyükşehir Belediyesi el koydu. Yükümlülüklerini getirmeyen ve sürekli haciz işlemiyle karşı karşıya kalan işletmeci firmanın sözleşmesi, tanının yasal sürenin dolmasıyla birlikte feshedildi.

Şimdi yasal prosedür gereği, Ankapark'ın, Yenimahalle Kaymakamlığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi bekleniyor. Ankapark'ın mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'nde bulunuyor. Firmanın Ankapark'ı belli bir kira bedeli ödeyerek işletme hakkını üstlendiği biliniyordu ancak bu bilginin de doğru olmadığı ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, işletmeci firma ile yapılan sözleşmede kira ödeme maddesinin bulunmadığını belirtirken, yalnızca satılan giriş bilet bedellerinin yüzde 3'ünün belediyeye verilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Devir sözleşmesinde, parkın içinde faaliyet gösterecek restoran ve kafelere ilişkin de herhangi bir kira ödemesinin bulunmadığı anlaşıldı. Firmadan bugüne kadar yapılan tek tahsilatın 25 milyon TL'lik teminat mektubunun nakde çevrilmesi olduğu ortaya çıktı.

"FİLM PLATOSU OLSUN"

Ankapark, belediyeye devrolduktan sonra hasar tespit çalışması yapılacak. Parkın içinde bulunan oyuncakların çoğu bakımsız ve çalışamaz durumda. Bu oyuncaklar belediye tarafından satın alınmış, işletmeciye çalışır durumda devredilmişti.

Kamunun ne kadar zarara uğratıldığı henüz bilinmiyor ancak Ankapark'ın bu haliyle işletilmesinin de mümkün olmadığı vurgulanıyor. Ankapark'ın geleceğinin ne olacağına ve oldukça değerli bu arazide ne tür bir faaliyet gösterileceğine Ankara halkı karar verecek. Buranın park, hayvanat bahçesi olmasının yanı sıra; Orta Doğu'nun film platosu olması gibi öneriler de var.