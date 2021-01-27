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Son dakika haberi Ankara'da kritik FETÖ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü emekli tuğgeneral, 1'i sivil 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Son dakika haberi Ankara'da kritik FETÖ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında 3’ü emekli tuğgeneral, 1’i mahrem sorumlu olmak üzere 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, MİT’in bildirimi üzerine yapılan çalışma sonucu FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün “mahrem hizmetler” olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 3’ü emekli tuğgeneral, 1’i mahrem sorumlu olmak üzere toplam 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin Ankara ve daha önce görev yaptıkları iller genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları ile bağlı oldukları mahrem sorumluların kullanımındaki operasyonel hatlarla sivil sorumlular ile iletişim sağladıkları ve haberleştiklerinin tespit edildiği ifade edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

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