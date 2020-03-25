HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından "işe Devam Desteği" ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan albayrak," Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için “İş’e Devam Desteği” başlatıyoruz. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak. #BirlikteBaşaracağız" açıklamasından bulundu

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 25, 2020

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!