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Son dakika haberi Bakan Selçuk'tan aşı açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, bu ay da geriye kalan eğitim çalışanlarının aşısının tamamlanacağını açıkladı.

Son dakika haberi Bakan Selçuk'tan aşı açıklaması!
Bakan Selçuk'tan aşı açıklaması!
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HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, bu ay da geriye kalan eğitim çalışanlarının aşısının tamamlanacağını açıkladı.

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