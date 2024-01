Son dakika: Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması

Son dakika haberi Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'ın Can Atalay kararı hakkında açıklamada bulundu. Bakan Tunç, "Anayasal düzene karşı işlenen suçlar dokunulmazlık dışındadır. Yargıtay'ın kararı bu şekilde. Kesinleşmiş bir hüküm söz konusu ve bu kesinleşmiş hüküm de şu an TBMM'de" ifadelerini kullandı. Yılmaz, kamuda torpil iddiası hakkında da, "Tek kriterimiz liyakattir. Torpil iddialarını kesinlikle reddediyoruz" dedi

