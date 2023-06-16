Tarım ilacı kullanımı nedeniyle tüm daireler ilaçlamadan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, binada bulunan 10 yaşındaki Elif Sude S. ile birlikte 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin de, olayla ilgili açıklama yaptı. Şahin, olayın ilk belirlemelere göre böcek ilaçlamasından kaynaklandığını belirterek, "Maalesef 2 vatandaşımız öldü, 1'i ağır 5 vatandaşımız da şu anda tedavi altında. İnşallah onlar sağ salim aramıza dönerler ama şunu ifade edeyim; şu anda orada bütün ekiplerimiz çalışıyorlar. Savcılarımızın talimatları ve kontrolleri dahilinde incelemeler, araştırmalar devam ediyor. Kesin sebep, bu teknik ve adli çalışmalar bittikten sonra netleşecektir. Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.