Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Korornavirüs salgını sonrasında küresel piyasalarda emtia fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Brent petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimleri sonrasında yükseldi. Rusya ve Sudi Arabistan’ın petrol üretim kısıtına gidebileceği mesajları üzerine 30 doların üzerine çıktı. Halen 30 dolar dolayında işlem görüyor. Uluslararası piyasada benzin ve motorin fiyatlarında da dalgalanma yaşandı. Benzinin tonu 170 dolardan 202 dolara çıktı. Motorin fiyatı da 269 dolara yükseldi. Benzine bu gece 20 kuruş zam yapılması bekleniyor. Motorinde ise fiyat hareketi söz konusu değil.