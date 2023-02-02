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Son dakika haberi Beşiktaş Amir Hadziahmetovic transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'le 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye ve KAP'a bildirdi. Boşnak orta saha için ödenecek bonservis bedeli de belli oldu.

Son dakika haberi Beşiktaş Amir Hadziahmetovic transferini KAP'a bildirdi
HABERTURK.COM

Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, Aboubakar'ın ardından ara transfer döneminin ikinci takviyesini Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulüp, Konyaspor'dan renklerine bağladığı Boşnak orta saha ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. 25 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolünden de geçti.

BONSERVİS BEDELİ 3.2 MİLYON EURO

Transferin mal detaylarını da açıklayan Beşiktaş, Konyaspor'a 3.2 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Amir Hadziahmetovic’in transferi konusunda oyuncu ve kulübü Konyaspor ile sözleşme imzalanmıştır. Konyaspor'a 3 milyon 200 bin Euro transfer bedeli ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

YILLIK ÜCRETİ 1.16 MİLYON EURO

Beşiktaş ayrıca Konyaspor'a sonraki satıştan yüzde 20 pay verileceğini açıklarken, Amir Hadziahmetovic'e ise yıllık 1.16 milyon euro ödeneceği belirtildi.

İşte o açıklama:

"Oyuncunun üçüncü kulübe kalıcı transferi halinde sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde sonraki transfer gelirinin yüzde 20'sini aşmayacak şekilde şirketimiz tarafından Arabam.com Konyaspor Kulübü'ne ayrıca ek ödeme yapılacaktır. Oyuncu ile imzalanan sözleşme 2 Şubat 2023 tarihinden başlamak üzere 2026-2027 sezonu sonuna kadar 4,5 yıl süre ile geçerli olacaktır. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 580 bin avro, kalan sezonlar için sezon başına net 1 milyon 160 bin avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10 bin avro maç başı ücreti ödenecektir."

SİVAS MAÇINDA OYNAYABİLİR

Beşiktaş'ın yeni transferi Amir Hadziahmetovic, ayağının tozuyla ilk idmanına da çıktı. Siyah-beyazlı futbolcunun Sivasspor maçında oynama ihtiamli de yüksek...

Gedson'un cezalı oluşu, Josef ve Salih Uçan'ın da sakatlıklarının bulunması nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş'in, Amir'e cumartesi günü oynanacak Sivasspor maçında orta alanda görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.

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