Beşiktaş'ın GZT Giresunspor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira, 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş Kulübü, Alex Teixeira'nın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig´de GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi´nde MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira´nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır. Alex Teixeira´nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."