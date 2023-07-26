Son dakika haberi Beykoz'da orman yangını! Beykoz'da orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanısıra söndürme helikopteri sevk edildi.

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Beykoz Kuzeymarmara Otoyolu Anadolu Feneri ve Poyrazköy mevkiinde 2 farklı bölgede yangın çıktığı belirtildi.

Gökyüzünü dumanlar kaplarken sahilde insanların denize girdiği anlar ise kameralara yansıdı.