Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyor!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanarak aşı konusunu ele alacak. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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