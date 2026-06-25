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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Bir çiftçinin yürek yakan sonu | Denizli haberleri | Son dakika haberleri

        Bir çiftçinin yürek yakan sonu!

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, traktörüne naylon serme makinesi bağlamak istediği sırada makineye sıkış çiftçi, 50 yaşındaki Hasan Doğan ağır yaralandı. Doğan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 10:40 Güncelleme:
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        Bir çiftçinin yürek yakan sonu!

        Denizli'de acı olay, Acıpayam ilçesinde yaşandı. Yazır Mahallesi'nde meydana gelen olayda; çiftçi Hasan Doğan (50), traktörüne naylon serme makinesi bağlamak istediği sırada makineye sıkıştı.

        SAĞLIK EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

        AA'daki habere göre yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Doğan'a sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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