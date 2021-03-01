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HaberlerParaSon dakika haberi: Bitcoin kayıplarını telafi ediyor
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Bitcoin yeniden 48.000 doların üzerine çıktı

Dün 44 bin doların altında gerileyen Bitcoin bugün yeniden 48 bin doların üzerine tırmandı. Bitcoin'deki günlük yükseliş yüzde 7'yi bulurken, Ethereum yüzde 13, Binance Coin ise yüzde 19 değer kazandı

Son dakika haberi: Bitcoin kayıplarını telafi ediyor
HABERTURK.COM

Dün 43.480 dolara kadar gerileyen Bitcoin haftanın ilk gününde yükseliş kaydetti. Bitcoin son 24 saatte yüzde 7 yükselerek 48.190 dolara çıktı.

Piyasa değeri bakımından ikinci en büyük kripto para olan Ethereum da yüzde 13'lük yükselişle yeniden 1.500 doların üzerine tırmandı. Binance Coin'deki yükseliş ise yüzde 19'u buldu.

Kripto paraların ağırlıklı olarak değer kaybettiği son 1 haftada yüzde 30 değer kazanarak dikkatleri çeken Cardano (ADA) ise yüzde 1.2 yükselerek bugün görece daha sakin bir gün geçirdi.

İLK 100'ÜN 95'İ YÜKSELDİ

Son 24 saatte ilk 100 kripto paranın 95'i dolar bazında yükseliş yaşadı. Dün 1 trilyon 316 milyar dolara gerileyen kripto paraların toplam piyasa değeri bugün 1 trilyon 475 milyar dolara yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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