İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, yat yarışları nedeniyle sabah saatlerinden itibaren çift yönlü askıya alındı.

AA'da yer alan habere göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 08.40'tan itibaren çift yönlü askıya alındığı bildirildi. İstanbul Boğazı'nda yarın da yat yarışları gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, "İstanbul Boğazı'nda bugün, saat: 11.00-17.00 arasında yapılacak olan BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap-Boğaz ve Şamandıra Yarışı nedeniyle gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alınacak" denildi.