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        Haberler Spor Futbol 1. Lig BB Erzurumspor Boluspor, 3 puanı tek golle aldı - Futbol Haberleri

        Boluspor, 3 puanı tek golle aldı

        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor evinde Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 16:00 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:00
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        Boluspor, 3 puanı tek golle aldı
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        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor evinde Erzurumspor Futbol Kulübü'nü1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

        Mücadelenin tek golünü 50'de Oulare kaydetti.

        Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Feridun Daldaş yönetti.

        Bu skorla 7 haftalık yenilmezlik serisi yakalayan Boluspor, puanını 39'a çıkardı.

        Erzurumspor Futbol Kulübü ise 6 maç sonra sahadan puansız ayrılarak 30 puanda kaldı.

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