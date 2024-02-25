Boluspor, 3 puanı tek golle aldı
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor evinde Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti
Giriş: 25.02.2024 - 16:00 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:00
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor evinde Erzurumspor Futbol Kulübü'nü1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Mücadelenin tek golünü 50'de Oulare kaydetti.
Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Feridun Daldaş yönetti.
Bu skorla 7 haftalık yenilmezlik serisi yakalayan Boluspor, puanını 39'a çıkardı.
Erzurumspor Futbol Kulübü ise 6 maç sonra sahadan puansız ayrılarak 30 puanda kaldı.