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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor Boluspor deplasmanda kazandı - Futbol Haberleri

        Boluspor deplasmanda kazandı

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.11.2023 - 18:17 Güncelleme: 25.11.2023 - 18:17
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        Boluspor deplasmanda kazandı
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        Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

        Hakemler: Mehmet Ali Özer, Egemen Savran, Azad İlhan

        Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Popov, Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu, Cofie (Dk. 84 İlhami Siraçhan Nas), Serkan Göksu (Dk. 72 Muhammed Mert), Diniyev, Onur Ayık (Dk. 84 Uğur Kaan Yıldız), Bregu (Dk. 84 Bouali), Emre Demir (Dk. 72 Melih Okutan)

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Landel (Dk. 80 Ngandu), Oğuz Kağan Güçtekin, Ercan Coşkun, Diarrassouba (Dk 65. Safa Kınalı), Berk Yıldız (Dk. 65 Moussiti-Oko), Bettaieb (Dk. 80 Furkan Demir)

        Goller: Dk. 52 Bettaieb, Dk. 73 Moussiti-Oko (Boluspor), Dk. 56 Serkan Göksu (Ümraniyespor)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Diarrassouba, Dk 39. Bettaieb, Dk. 83 Çağlar Şahin Akbaba, Dk. 90 Safa Kınalı (Boluspor), Dk. 33 Cavare (Ümraniyespor)

        Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Boluspor’a 2-1 mağlup oldu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        23. dakikada sağ taraftan Popov’un ortasına ceza sahası içi sağ çaprazından iyi yükselen Serkan Göksu’nun kafa vuruşunda top kaleci Çağlar’da kaldı.

        35. dakikada rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası içi sağ çaprazından kaleyi yoklayan Bettaieb’in sert şutunda kaleci Abdülsamed meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        52. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Berk Yıldız’ın şutunda kaleci Abdülsamed topu çeldi. Dönen topa Bettaieb’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

        56. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Glumac, topu kale önündeki Serkan Göksu’ya aktardı. Serkan Göksu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

        73. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine yapılan ortada arka direkte kaleci Abdülsamed topu sektirdi. Boşta kalan topla buluşan Moussiti-Oko, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

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