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Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Başkan Burak Elmas, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Elmas, "Pazartesi, seçimle ilgili 4-11 Haziran'la ilgili karar alacağız ve yürürlüğe sokacağız. Galatasaray'da seçim olacak" dedi.

Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"26 Mart'ta gerçekleşen olağan genel kurul sonrasında ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, geçmişteki örneklerin haricinde Galatasaray'ın önünü açmak ve seçim yapmak üzere üzerimize düşen her şeyi yaptık. Bunu anlamak istemeyenlere söylüyorum, bu seçim olacak.

21-28 Mayıs tarihinin yürürlüğe girebilmesi için, en geç salı gününe kadar yönetim kurulu kararı alınması gerekiyor. Sadece şunu söyledim, bu da yönetim kurulumuzun yeni olduğu bir bilgi olduğu için en azından çok kısa bir süre istişare yapabilmek için izin istedik.

SEÇİM 4-11 HAZİRAN'DA

Tedbirin kaldırılması için yaptığımız başvurunun reddi, 3.46'da bize ulaştı. İki tane tarih bulunuyor, 21-28 Mayıs ve bir diğeri de üyelerimizin topladığı, 4-11 Haziran tarihleri. İki tarih arasında karar vermemiz gerekiyordu. Pazartesi, seçimle ilgili 4-11 Haziran'la ilgili karar alacağız ve yürürlüğe sokacağız. Galatasaray'da seçim olacak.

(Aynı tarihte lise sınavlarının olacağının hatırlatılması üzerine Elmas, "Seçim en fazla 1 hafta ileri atar" dedi)

Bugünkü toplantıya katılmamamız, olağanüstü bir karardır. Aynen toplantının olduğu gibi. Yangın yapmak isteyen, geçmişte yaptıkları hareketleri unutarak, herhangi bir yüz kızarması dahi olmadan Galatasaray Başkanı'na hakaret eden en az 4-5 tane konuşma oldu. Bunlara müdahale etmediği için divan kurulu başkanımıza teessüflerimi ilettim.

"FATİH TERİM DE ÇIKSIN, KONUŞSUN"

Bir çağrım da Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmasa da kullanılmaya çalışılan sayın Fatih Terim'edir, o da çıksın konuşsun. Bütün herkes konuşsun, herkes bildiklerini anlatsın. Galatasaray da bir rahatlasın.

ADAY OLACAK MI?

Başkanlığa aday olsam, net şekilde söylerim. Sizin sormanıza da gerek kalmaz. Seçimin iptalini istesem, idari ibrasızlık için başvururdum. Bu karar eskiden olduğu gibi erken çıkardı ve seçime girebilirdim.

NEDEN İSTİFA ETMEDİ?

Bugüne kadar istifa eden Galatasaray Başkanı yok. Seçim kararı alan bir başkan için de istifa gereksiz bir yol. Mehmet Helvacı'nın konuşmalarını dehşet içinde izledim. Keşke tüzüğü düzgün yapsaydı."

NELER YAŞANDI?

26 Mart 2022 - Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulunda Başkan Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. 26 Mart'ta başlayıp 27 Mart'ta sona eren ve 24 saat süren Genel Kurul'da; Burak Elmas, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söyledi.

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve ekibi ibra edilmezken bütçeye de onay çıkmadı.

28 Mart 2022 - Eski yöneticilerden Metin Öztürk, Galatasaray'da yeniden başkanlığa aday olacağını duyurdu.

30 Mart 2022 - Galatasaray olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 30 Nisan'da yapılacağı açıklandı.

31 Mart 2022 - Bir önceki seçimde 41 oy farkla Burak Elmas'a kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Hamamcıoğlu, Metin Öztürk'ten sonra adaylığını duyuran ikinci isim oldu.

3 Nisan 2022 - Burak Elmas'ın genel kurulda alınan kararı, mahkemeye götürüp iptal ettireceği yönündeki iddiaları yalanladı.

8 Nisan 2022 - İstanbul Valiliği Dernekler Masası, sarı-kırmızılı kulübe olağan genel kurul iptali, olağan genel kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali, kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali yönünde dava açtı.

19 Nisan 2022 - Üye Fırat Develioğlu, son genel kurulda alınan seçim kararına tedbir koydurdu.

22 Nisan 2022 - Galatasaray yönetimi, 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak alınan tedbir kararını kaldırdı.

23 Nisan 2022 - Burak Elmas, kendilerine verilen idari ibrasızlığın kaldırılmasına yönelik genel kurulun iptali davası açtı.

28 Nisan 2022 - Develioğlu, bir üst mahkemeye başvurarak yeniden tedbir konulmasını istedi.

29 Nisan 2022 - İstinaf Mahkemesi tarafından sarı kırmızılı kulüpteki seçim sürecine tedbir kararı kondu ve seçim bir kez daha iptal edildi.