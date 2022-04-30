Metin Öztürk: Burak Elmas'ı başkan olarak tanımıyoruz

Galatasaray'da sular durulmuyor... Kulübün olağanüstü divan kurulu toplantısı için Galatasaray Lisesi'ne gelen Metin Öztürk, ekibiyle birlikte giriş yaptı ve burada açıklamalar yaparak sarı-kırmızılıların mevcut başkanı Burak Elmas'a yüklendi.

"MEVCUT BAŞKAN, KULÜBÜ REHİN ALMIŞTIR"

Bugün itibarıyla, Galatasaray Kulübü´nün bir başkanı olmadığını söyleyen Öztürk, "Bugün saat 10.00 itibarıyla Burak Elmas adlı üyemizin başkanlığı sona ermiştir. Bir seçim takvimi var. Müstafi başkan, Galatasaray Kulübü´nü rehin almıştır. Biz 3 haftadır bir tiyatronun bir oyuncusu olarak, Sayın Eşref Hamamcıoğlu ile beraber iyi niyetle toplantılara katılıyoruz. 3 haftadır kulüp üyemiz olan Burak Elmas, bize hep bu oyunun dışında kalmak istediğini, birilerinin onunla oynadığını anlatıyordu. Dün 28 Mayıs'ı açıklamayınca net olarak gördük ki, başkanın gizli bir ajandası var, gizli planları var. Bugün itibarıyla bizlerin başkanı değildir. 38´inci başkandır, müstafi başkandır. Bugün saat 10.00 itibarıyla burada bir seçim olacaktı, kendisi de bayrağı teslim edecekti. Demek ki bayrağı teslim etmek istemiyor. Gizli ajandasının ne olduğunu bilmiyoruz. Kendisi müstafidir, başkan olarak kabul etmiyoruz. Bugün kulübün en üst organı divanın, buradaki toplantısına bile gelmeyeceğini ilan ederek, kulübün en üst organını korsan ilan etmiştir. Kulübün en üst organını korsan ilan edeni de biz başkan olarak tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bugün yapılması planlanan seçime tedbir konması sonrasında başkan adayları Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu, kulüpte Burak Elmas'la görüşmüş ve 21-28 Mayıs'ta yeni bir seçim yapılması gerektiğini ifade etmişti. Burak Elmas bu görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemiş ancak seçim tarihini haftaya açıklayacaklarını ifade etmişti.

GALATASARAY'DA NELER YAŞANDI?

24 SAAT SÜREN KONGREDE BURAK ELMAS İBRA EDİLMEDİ

26 Mart 2022 - Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulunda Başkan Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. 26 Mart'ta başlayıp 27 Mart'ta sona eren ve 24 saat süren Genel Kurul'da; Burak Elmas, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söyledi.

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve ekibi ibra edilmezken bütçeye de onay çıkmadı.

28 Mart 2022 - Eski yöneticilerden Metin Öztürk, Galatasaray'da yeniden başkanlığa aday olacağını duyurdu.

30 Mart 2022 - Galatasaray olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 30 Nisan'da yapılacağı açıklandı.

31 Mart 2022 - Bir önceki seçimde 41 oy farkla Burak Elmas'a kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Hamamcıoğlu, Metin Öztürk'ten sonra adaylığını duyuran ikinci isim oldu.

3 Nisan 2022 - Burak Elmas'ın genel kurulda alınan kararı, mahkemeye götürüp iptal ettireceği yönündeki iddiaları yalanladı.

8 Nisan 2022 - İstanbul Valiliği Dernekler Masası, sarı-kırmızılı kulübe olağan genel kurul iptali, olağan genel kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali, kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali yönünde dava açtı.

19 Nisan 2022 - Üye Fırat Develioğlu, son genel kurulda alınan seçim kararına tedbir koydurdu.

22 Nisan 2022 - Galatasaray yönetimi, 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak alınan tedbir kararını kaldırdı.

23 Nisan 2022 - Burak Elmas, kendilerine verilen idari ibrasızlığın kaldırılmasına yönelik genel kurulun iptali davası açtı.

28 Nisan 2022 - Develioğlu, bir üst mahkemeye başvurarak yeniden tedbir konulmasını istedi.

29 Nisan 2022 - İstinaf Mahkemesi tarafından sarı kırmızılı kulüpteki seçim sürecine tedbir kararı kondu.