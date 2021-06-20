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Son dakika haberi Burak Elmas'tan Fatih Terim duyurusu

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan açıklama: "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız"

Son dakika haberi Burak Elmas'tan Fatih Terim duyurusu

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile görüştüklerini ve tecrübeli çalıştırıcının yarın Florya'da takımın başında olacağını açıkladı.

Burak Elmas'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız"

GALATASARAY: EFSANEMİZ YARIN FLORYA'DA

Burak Elmas'ın Fatih Terim açıklamasının ardından Galatasaray'dan da Fatih Terim paylaşımı geldi. Kulübün Twitter hesabından, "Efsanemiz Fatih Terim yarın Florya'da" mesajı yayınlandı.

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