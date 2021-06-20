Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile görüştüklerini ve tecrübeli çalıştırıcının yarın Florya'da takımın başında olacağını açıkladı.

Burak Elmas'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız"

— Burak Elmas (@burakelmas_tr) June 20, 2021

GALATASARAY: EFSANEMİZ YARIN FLORYA'DA

Burak Elmas'ın Fatih Terim açıklamasının ardından Galatasaray'dan da Fatih Terim paylaşımı geldi. Kulübün Twitter hesabından, "Efsanemiz Fatih Terim yarın Florya'da" mesajı yayınlandı.