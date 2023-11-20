Bursa’da deniz karayla birleşti!
Bursa'da dün etkili olan sağanak yağış bazı sahil bölgelerinde denizin taşmasına ve karayolu ile birleşmesine sebep oldu
Meteoroloji'nin yaptığı uyarılar gerçeğe dönüştü. Uludağ'a yoğun kar yağarken, Gemlik, Karacabey, Mudanya gibi sahil beldelerinde de yoğun yağış hayatı felç etti, tekneleri batırdı.
DENİZ SUYU YOLLARI KAPLADI
İHA'da yer alan habere göre Gemlik Kurşunlu ve Karacabey Boğaz’da deniz suları yollara taştı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, fırtınanın etkisi vatandaşların kameralarına yansıdı. Deniz ile karayolu birleşirken, binlerce dönüm ekili tarım alanı da sular altında kaldı.