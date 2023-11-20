Bursa’da deniz karayla birleşti! Bursa'da dün etkili olan sağanak yağış bazı sahil bölgelerinde denizin taşmasına ve karayolu ile birleşmesine sebep oldu

İhlas Haber Ajansı Giriş: 20.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:02 facebook

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