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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Bursa’yı sel vurdu! deniz karayla birleşti! - Bursa haberleri

        Bursa’da deniz karayla birleşti!

        Bursa'da dün etkili olan sağanak yağış bazı sahil bölgelerinde denizin taşmasına ve karayolu ile birleşmesine sebep oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:02
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        Bursa'da deniz karayla birleşti!
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        Meteoroloji'nin yaptığı uyarılar gerçeğe dönüştü. Uludağ'a yoğun kar yağarken, Gemlik, Karacabey, Mudanya gibi sahil beldelerinde de yoğun yağış hayatı felç etti, tekneleri batırdı.

        DENİZ SUYU YOLLARI KAPLADI

        İHA'da yer alan habere göre Gemlik Kurşunlu ve Karacabey Boğaz’da deniz suları yollara taştı.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, fırtınanın etkisi vatandaşların kameralarına yansıdı. Deniz ile karayolu birleşirken, binlerce dönüm ekili tarım alanı da sular altında kaldı.

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