Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, kadrosunu millî futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü kendisini 2 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz." denildi.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 47 müsabakaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 11 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.