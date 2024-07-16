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        Haberler Spor Transfer Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de! - Futbol Haberleri

        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!

        Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 20:02 Güncelleme: 16.07.2024 - 20:16
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        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
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        Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, kadrosunu millî futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü kendisini 2 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz." denildi.

        GEÇEN SEZON PERFORMANSI

        Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 47 müsabakaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 11 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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