Cevdet Yılmaz: "Enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğiz" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Bir taraftan enflasyonla mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdürürken diğer taraftan ülkemizin resesyona girmeden istikrarlı bir şekilde büyümesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yatırımlarda finansmana erişim konusu burada da en önemli başlıklardan bir tanesi olarak ifade edildi.

Çok çeşitli konularda tartışmalar yürütüldü.

Yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi de önemli bir başlık oldu.

Tarımsal ve çevresel hassasiyetleri de gözeterek daha fazla sanayi arazisi nasıl oluşturulur o konuşuldu.

Verimsiz arazilerde, tarımsal arazilerimize zarar vermeyecek ve su potansiyeli olmayan arazilerin sanayimize tahsis edilmesi konuşuldu.

Dış pazarlarda daha etkili bir pazarlama stratejisi gündem oldu.

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Gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi ve hızlandırılması önemli bir başlık.

Ar-Ge teşviklerinin geliştirilmesi de konularımız arasında yer aldı. Sanayi Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığımız da aynı bakış açısında.

Yabancı çalıştırılması hususlarında da hangi kriterlerle hareket etmemiz gerektiği tartışıldı. Kendi işgücü piyasamıza da zarar vermeden şirketlerimizin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımız konuşuldu.

Emisyon ticaretinin kurulması aciliyeti olan bir konu olarak konuşuldu. Yeşil dönüşüm kapsamında emisyon ticaret sistemini kurarak bunu desteklemesi ifade edilen fikirlerden bir tanesi.

Sanayide de dijital dönüşüm ve 5G dahil olmak üzere diğer hususlarda yeni çalışmalar yapılması gerektiği ortaya kondu.

Demiryollarının da önümüzdeki dönemde daha fazla önceliklendirilmesi ve liman bağlantılarının, üretim merkezi bağlantılarının güçlendirilmesi de temel hususlar arasında yer alıyor.

Her türlü afete hazırlık konusunun ne kadar önemli olduğunu konuştuk. İstanbul başta olmak üzere afete hazırlık çalışmalarının hızlandırılması konusu da bugün gündem oldu.

İş yapma kolaylığını geliştirici adımlar atmaya devam edeceğiz.

TİM ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde sıralamada yükseldiğimiz Küresel Yenilikçi Endeksi’nde ülkemizin sıralamasının daha da iyiye gitmesi konusunda çalışmalarımızı da devam ettireceğiz.

Sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışını sağlamak temel konularımız arasında.

Bir taraftan enflasyonla mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdürürken diğer taraftan ülkemizin resesyona girmeden istikrarlı bir şekilde büyümesini hedefliyoruz.

Sadece büyük şirketlerimiz için değil KOBİ’lerimiz için de yatırım imkanlarını kuvvetlendirmemiz gerekiyor.

Sanayinin daha fazla Anadolu’ya yayılması herkesin mutabık olduğu bir çerçeve.

Yatırım süreçleri kolaylaştıkça bu kapsamlar yatırımcılarımıza ve milletimize de yansıyacaktır.

Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektöre de teşekkür ediyorum.

TOPLANTIDAN DETAYLAR

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, YOİKK yeni dönem eylem planı hazırlıkları ve önceliklendirme çalışması, yatırım ortamına dair tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri, geleceğe dönük çalışma usullerine ilişkin görüş ve öneriler istişare edilecek, ayrıca sivil toplum kuruluşları öncelikli hususlara ilişkin sunumlarını paylaştı.

Toplantıya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Gülsüm Azeri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de toplantıda yer aldı.