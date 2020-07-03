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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Temennimiz odur ki bu yaralıların sağlık bir şekilde ailelerine dönmesi ve içeride olan yaralılarla ilgili olumsuz haberler almamaktır. Konuyla ilgili 3 bakanım orada" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin bilgi verdi.

Erdoğan, ""Bu patlama neticesinde, 189 personel içerisinde yaralı sayısı 1'i ağır olmak üzere 74 var. Vefat sayısı da 2. Bu aldığım rakamlar gerek Vali Bey gerek İçişleri Bakanımdan aldığım rakamlardır. Her türlü tedbir alınmış vaziyette. 2 yangın helikopteri ile 1 yangın uçağı çalışıyor. 160 dönüm arazide 15 yerleşim alanında bina var. Yerleşim yerlerine de 3 kilometre mesafede. Bu fabrika personel de civar insanları. Temennimiz odur ki bu yaralıların sağlık bir şekilde ailelerine dönmesi ve içeride olan yaralılarla ilgili olumsuz haberler almamaktır. Konuyla ilgili 3 bakanım orada" dedi.