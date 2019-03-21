Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından akşam saatlerinde soğuk hava etkili olmaya başladı. Yıkılan ve hasar gören evlerine girmeye korkan vatandaşlar, evlerinin önünde ateş yakarak ısınmaya çalıştı, eşyaları için de nöbet tuttu.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde sabah 09.34’te 5.5 büyüklüğünde meydana gelen ve birçok evin yıkılmasına neden olan depremin akşamında hava sıcaklığı gündüz saatlerindeki sıcaklığın neredeyse yarısına kadar düştü. Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü ilçede, özellikle 15 evin yıkılmasıyla depremden en çok zararı alan mahallelerden Uçarı’da, vatandaşlar evlerine girmeye korktu. Bölgede Kızılay’ın kumanya dağıtımı sürerken, AFAD ekipleri de evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar için çadır kurulumu gerçekleştirdi.

Evlerin yıkıldığı mahallelerde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından çadırlar kuruldu. Oğuz, Karahöyük, Ucar, Apa, Yeniköy ve Gedikli mahallerinde bine yakın çadır kuruldu. Evleri yıkılan ve hasar gören vatandaş kurulan çadırlarda aileleriyle birlikte geceyi geçirmek için kalmaya başladı. Çadırlarda kalan vatandaşlar, dağıtılan ısıtıcılarla soğuktan korunmaya çalıştı.

STADA ÇADIRLAR KURULDU

Acıpayam ilçe merkezindeki stadyuma da AFAD tarafından çadırlar kuruldu. Kaymakamlıktaki kriz merkezine başvuran vatandaşlara çadırda geceyi geçirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından da ilçe merkezine çadırlar kurulup, vatandaşlara çorba, pilav, çay ve su ikramı yapıldı.

VALİ KARAHAN: ÇADIR ALAMAYAN OLMAYACAK

Bölgede bulunan riskli binaların boşaltıldığını ifade eden Vali Karahan, "Deprem yaşayan insanların kapalı mekanlara girmesi zor oluyor. Bir süre adaptasyon ve alışma süreci gerekiyor. Ağır hasarlı olan binalara vatandaşlarımızın girmemeleri yönünde uyarılar yapıyoruz. Vatandaşlarımız için yeterince çadır temin ettik. Çok büyük hasarı olan binaların yıkımı yapıldı. Yıkılan binaların çoğu eski ve kerpiçten yapılmış binalar. Usulsüz tadilatlar da yapılmış. Dolayısıyla bu ağır deprem onları yıktı. Vatandaşlarımız yine o tür, kerpiçten yapılmış köy evleri ne de kesinlikle girmesinler. Hafi ya da orta hasar bakmasınlar. Çünkü onların en ufak bir sarsıntıda yıkılmayacağının garantisini kimse veremez. Vatandaşlarımızın çadır konusunda yoğun bir talebi oldu. Bunun da sebebi kapalı mekanlara girme korkusu. Şu ana kadar dağıtılan çadır sayısı 1000´i buldu. Çadır isteyip de alamadım diyen olmayacak. Sabaha kadar çadır dağıtımları devam edecek" diye konuştu.

12 SAATTE 175 ARTÇI DEPREM

Diğer yandan bölgedeki artçı sarsıntılar akşam saatlerinde de sürdü. Sabah saatlerinde 5.5 büyüklüğündeki depremin haricinde akşam 22.03 itibariyle gün içerisinde 175 artçı deprem kaydedildi. Bu depremlerden bazılarının şiddeti 4’ün üzerinde gerçekleşirken, her artçı deprem, bölge halkının endişesini sürdürmeye devam ettiriyor.

HASTALAR TEKRAR DEVLET HASTANESİNDE

Meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılan Acıpayam Devlet Hastanesi'nde tahliye edilen hastalar tekrar içeri alındı.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü mühendisleriyle İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin binada yaptığı incelemede, taşıyıcı kolonlarda hasar olmadığının tespit edilmesi üzerine hastalar yeniden içeri alındı.

Zaman zaman artçı sarsıntıların devam ettiği ilçede tedbir amacıyla Acıpayam Devlet Hastanesinin bahçesine Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince sahra hastanesi kuruldu.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, hastane binasında herhangi bir sıkıntı olmadığını, binada yapılan kontrolün ardından hastaları içeri aldıklarını söyledi.

ÇOCUKLAR ARAÇLARDA, BÜYÜKLER ÇADIRLARDA SABAHLADI

Evlerinde çatlaklar oluşan vatandaşlar, parklara ve açık alanlara çadırlar kurdu. Bazıları ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Çocuklar araçlarda uyudu, yetişkinler ise çadırlarda sabahladı.

Bazı vatandaşlar araçlarındaki koltukları yatırıp, evlerinden getirdikleri yorganlar ve battaniyeleri serip çocukları için yatak hazırladı. Çocuklar araçlarda uyurken, yetişkinler ise kendi yaptıkları çadırlarda uyudu.

KIZILAY EKİPLERİ ÇOCUKLARI EĞLENDİRMEYE ÇALIŞTI

Türk Kızılayı depremin yaşandığı mahallelerde çocukları çeşitli oyunlarla eğlendirmeye çalıştı. Deprem nedeniyle korku yaşayan ve psikolojik olarak etkilenen çocuklar Kızılay ekiplerinin oyunlarıyla depremin korkusunu atlatmaya çalıştı.

“SOĞUK AMA DURMAK ZORUNDAYIZ”

Evi zarar gören vatandaşlardan Gülsüm Ünlü, ceket almak için evine girdiği sırada artçı depreme yakalandığını söyledi. Ardından tekrar dışarı çıkmak zorunda kaldığını ifade eden Ünlü, soğuk havada beklemek zorunda olduğunu dile getirdi. Bir diğer afetzedelerden Perihan Ünlü de, “Soğuk ama durmak zorundayız. Gidecek yerimiz yok, içeri girelim desek giremiyoruz. Çocukken bir depreme yakalanmıştım büyük ama bu kadar şiddetli değildi” ifadelerini kullandı.

Bir başka afetzede de, “Evimizde çatlaklıklar var ve çıkamıyoruz. Gece evde kalamayacağız zaten. Soğuk hava ve çocuklarımız da üşümeye başladı. Çok korktuk. Evlerimiz eski olduğu için bir hafta eve girmeyi düşünmüyorum” diye konuştu.

Hayatında ikinci kez deprem yaşadığını gözyaşlarıyla anlatan 83 yaşındaki Meryem Karakoncu, "Eve giremiyoruz korkuyoruz, yaşlıyım, çadırda kalacağız. Çocuklarımın hayvanları ağılın altında kaldı. Hayatımda ikinci kez çadırda kalıyorum. Ben gençken de büyük deprem olmuştu evimiz yıkılmıştı yine çadırda kalmıştık. Şimdi yine çadırda kalıyoruz" dedi.

Eşi ve çocuğuyla birlikte yaktıkları ateşin etrafında geceyi sokakta geçiren Deniz Yılmaz, "Artçı depremler devam ediyor. Evimizin duvarlarında çatlaklar var, girmeye korkuyoruz. Bebeğimizle dışarıda bekliyoruz. Çocuklar üşümesin diye ateş yaktık" dedi.

Evinden taşıdığı yorgan ve battaniyeleri minibüsün arkasına serip yatak haline getiren Sezai Özcan, "Bu geceyi minibüsün içinde geçireceğiz. Eve giremiyoruz. Evimiz artçı depremlerde sallanıyor. O yüzden minibüste uyuyacağız" dedi.

Çocuklarını otomobilinde uyutan eşi ve kendisi için de parka çadır kuran Selami Acur, "Artçı sarsıntılar devam ediyor. Bizde can güvenliğimiz için geceyi dışarıda geçireceğiz. Çocuğumu otomobilde uyuttum. Bizde kendi yaptığım çadırda sabahlayacağız. Evimizin duvarı çatlak olduğu için güvenemiyoruz" dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte üzerlerini örttükleri battaniyelerle geceyi geçirmeye çalışan Sümer Can Tan, "Evimiz şu anda oturulmayacak durumda. Mecburen açık alana geldik. En azından kendimizi korumak için artçı depremler devam ediyor. Yattığımız yerden de sarsıntıları hissediyoruz. Daha büyük deprem olmasından korkuyoruz" dedi.

VALİLİK: OKULLAR TATİL

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremin ardından sarsıntının en çok hasara yol açtığı noktalarda incelemelerde bulunan Denizli Valisi Hasan Karahan riskli binaların tahliye edildiğini belirterek, "Vatandaşlarımız yine o tür, kerpiçten yapılmış köy evlerine de kesinlikle girmesinler. Hafif ya da orta hasar bakmasınlar. Çünkü onların en ufak bir sarsıntıda yıkılmayacağının garantisini kimse veremez" dedi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Vali Karahan, ilçede Perşembe günü okulların tatil edildiğini bildirdi.