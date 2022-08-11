Diyarbakır'da 1054 personelle operasyon!

Diyarbakır'da “Eren Abluka-33 (Hani/Birlik-Akçayurt) Şehit J.Uzm.Çvş. Muhammet Tufan” Narko Terör Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1054 personel 68 operasyonel tim görev alıyor.
Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır Hani İlçesi Birlik ve Akçayurt mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 51 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde yaklaşık piyasa değeri 1 milyon 360 bin TL tutarında;
- (21,2) kg toz esrar,
- (1.773.450) kg kök kenevir bitkisi,
- Yaklaşık (200.000) kök skunk bitkisi ele geçirildi.
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