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ABD UÇAK GEMİLERİNİ GÖNDERMİŞTİ

ABD’nin uçak gemisi USS Gerald R.Ford, yanında dört muhrip ve bir kruvazör ile birlikte İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gönderilmişti.