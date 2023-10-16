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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!

        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!

        Türk Deniz Kuvvetleri, Antalya İstasyonu'ndan yayımlanan denizcilik bildiriminde (NAVTEX mesajı) Kıbrıs açıklarında tatbikat yapacağını duyurdu. NAVTEX mesajında, "Atış eğitimi, 16-20 Ekim saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır" ifadeleri yer aldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.10.2023 - 07:41 Güncelleme: 16.10.2023 - 07:46
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        Türk Deniz Kuvvetleri, 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de fiili atış eğitimlerinin yapılacağı faaliyet için denizcilik bildiriminde bulundu.

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        "ATIŞ EĞİTİMİ SAHADA YAPILACAKTIR"

        13 Ekim’de Antalya İstasyonu’ndan yayımlanan NAVTEX mesajında, “Atış eğitimi, 16-20 Ekim saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.

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        ABD UÇAK GEMİLERİNİ GÖNDERMİŞTİ

        ABD’nin uçak gemisi USS Gerald R.Ford, yanında dört muhrip ve bir kruvazör ile birlikte İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gönderilmişti.

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        ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da USS Eisenhower uçak gemisinin de Doğu Akdeniz’e gönderildiğini duyurdu.

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