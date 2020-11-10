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Öğle saatlerinde görevine başlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, piyasalara ilk mesajını verdi. Yazılı bir açıklama ile ekonomiye ilişkin değerlendirme yapan Elvan, izleyeceği politikalara yönelik ipuçları verdi. Elvan, önceliğin enflasyonla mücadele olacağının altını çizdi.

'TÜRKİYE KURALA DAYALI İŞLEYEN BİR PİYASA EKONOMİSİ GELENEĞİNE SAHİP'

Ekonomi politikalarının esasını, büyüme ve istihdamı artıma amacıyla uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörülebilir, hesap verebilir politikaların tasarımı ve uygulanmasının sağlanmasının oluşturacağını belirten Elvan, “Türkiye kurala dayalı işleyen bir piyasa ekonomisine sahiptir. Önemli olan kurumların güçlendirilmesi, kuralların etkili bir biçimde işletilmesidir” dedi.

'KATILIMCI ANLAYIŞLA HAREKET EDECEĞİZ'

Bakan Elvan, bu kapsamda oluşturacakları politikalarda ilgili tüm tarafların katkısını alarak, istişareye dayalı katılımcı bir anlayışla hareket edeceklerini vurguladı.

'GERÇEKÇİ BİR RİSK YÖNETİMİ İLE KAMU FİNANSMANININ KALİTESİNİ ARTIRACAĞIZ'



Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni ivme kazandıracaklarını belirten Elvan “Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız. Vergi düzenlemeleri başta olmak üzere mevzuatta öngörülebilirliğin artırılması ve bu sayede yatırım ortamının hem yerli hem de uluslararası girişimciler açısından her bakımdan iyileştirilmesi için gerekli adımlar, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere ilgili tüm taraflarla iş birliği halinde atılacaktır

'TÜRKİYE PİYASA DOSTU DÖNÜŞÜME ODAKLANMAYI SÜRDÜRECEK'

Uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla, bir taraftan tüm vatandaşlarımızın üreterek gelir elde ettiği bir ortam tesis ederken, diğer taraftan başta Covid-19’un olumsuz etkilerini gidermek üzere insan odaklı bir anlayış içerisinde sosyal programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır. Bu çerçevede, makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız. Üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesini sağlayarak yerli üretim kapasitemizi artıracağız.'' ifadelerini kullandı.

Dün gece yarısından sonra Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı. Atama, Anayasanın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı. Elvan, öğle saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada göreve başladığını belirtti. Elvan "Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile dün gece Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan, bu sabah ilk açıklamasında kararın kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.

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