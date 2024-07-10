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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika haberi Emekli maaşlarına zam için toplantı - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Emekli maaşlarına zam için toplantı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Ak Parti Grup Başkanı Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş, emekli maaşlarına zam için toplantı yapacak. Toplantının bu akşam ya da yarın yapılması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 10.07.2024 - 14:40 Güncelleme: 10.07.2024 - 14:56
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        Emekli maaşlarına zam için toplantı
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        Emekli maaşlarıyla ilgili beklenen zam konusunda toplantı gelişmesi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, emekli maaşlarına zam için toplantı yapacak. Toplantının bu akşam ya da yarın yapılması bekleniyor.

        SEYYANEN ZAM GÜNDEMDE DEĞİL, EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM MASADA

        Ak Parti iki formül üzerinde duruyordu. 10 bin lira olan en düşük emekli aylığının düzeltilmesi için çalışılıyor. En düşük maaşın 12 bin liraya çıkarılması, tüm emeklilere de 2 bin lira seyyanen zam yapılmasının da üzerinde duruluyordu. Ak Parti kaynaklarına göre seyyanen zam gündemde değil. En düşük emekli aylığının yükseltilmesi formülü üzerinde çalışılıyor.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş bir araya gelip emekli aylığı konusunda bir toplantı yapacak. Ortada bir çalışma var, henüz rakam gündeme gelmedi. Emeklilik sistemi üzerinde ileriye dönük planlama gündemde.

        Toplantının ardından çalışmalar neticesinde yapılacak artışın, Ak Parti'nin çalıştığı vergi paketine eklenmesi düşünülüyor. Temmuz ayına yetişmezse fark olarak sonradan yatırılması gündeme gelebilir.

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