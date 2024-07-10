Son dakika haberi Emekli maaşlarına zam için toplantı

Emekli maaşlarıyla ilgili beklenen zam konusunda toplantı gelişmesi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, emekli maaşlarına zam için toplantı yapacak. Toplantının bu akşam ya da yarın yapılması bekleniyor.

SEYYANEN ZAM GÜNDEMDE DEĞİL, EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM MASADA

Ak Parti iki formül üzerinde duruyordu. 10 bin lira olan en düşük emekli aylığının düzeltilmesi için çalışılıyor. En düşük maaşın 12 bin liraya çıkarılması, tüm emeklilere de 2 bin lira seyyanen zam yapılmasının da üzerinde duruluyordu. Ak Parti kaynaklarına göre seyyanen zam gündemde değil. En düşük emekli aylığının yükseltilmesi formülü üzerinde çalışılıyor.