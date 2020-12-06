Erzurum'da korkunç katliam: 3 kadını öldürdü! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Raci Aslan, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı yakını 3 kadını tabancayla vurdu. Zanlı elindeki silahla kaçtı.

DHA'nın aktardığı bilgiye göre, vurulan kadınlardan 2'si olay yerinde 1'i de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bir cadde üzerinde elindeki silahı başına dayamış olarak gezen zanlı Aslan, polis ekiplerinin teslim olması çağrılarına olumsuz yanıt verdi.

İkna olmayan zanlı, elinden ve karın bölgesinden vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı Aslan tedavisi için hastaneye götürüldü.