Galatasaray ile yolları ayrılan Radamel Falcao resmen Rayo Vallecano'da.

La Liga ekibi Rayo Vallecano, Kolombiyalı golcü Falcao'yu renklerine bağladığını duyurdu.

İspanyol kulübü, sözleşme süresi ve detaylarla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Galatasaray'a 2019-20 sezonu başında gelen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol atmıştı.

Kolombiya Milli Takımı formasını 91 kez giyen Falcao, daha önce River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea takımlarında oynadı.

— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) September 4, 2021