Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın antrenmanından sonra gündemle alakalı açıklamalarda bulundu. İşte Fatih Terim'in açıklamaları...

"YENİ BİR PROJE"

Biz bu sezon, sayın başkan ve yönetimle beraber bir yola çıktık. Özellikle Türkiye gibi futbol iklimi çabuk değişen bir yapıda günlük ve kısa vadeli başarıların aksine uzun soluklu bir projenin hayata geçmesi için kolları sıvadık.

"TÜNELİN SONU IŞIK"

Bu cesareti gösterdik açıkçası. Genç bir takım oluşturduk. Eksiklerimizin olduğunu biliyorum. Hala da var. Bunların hepsini, tünelin sonunda ışık olduğunu düşünerek göze aldık. Sezon başından beri her şeye rağmen oturan bir oyun yapımız ve vadettikleri olan bir takımımız var.

"BU TAKIMA İNANIYORUM"

Çok pozisyona giriyoruz, atamıyoruz, çok basit pozisyonları değerlendiremiyoruz. Kalemize gelmeyen veya kalemizde pozisyon görmeden, hatta bazıları herhangi bir pozisyona maruz kalmadan yediğimiz goller var. Önümüzde de bir gerçek var. Maalesef 1. sıradan çok uzak kaldık. Burada bir kabahat varsa yönetimden ve futbolcularımızdan önce benimdir. Ben bu takıma inanıyorum, biliyorum. Gençlerimiz başaracak. Bu yıl da diğerlerinin bir başlangıcı olacak. Bu benim inancım.

"UMUDUMUZU ALAMAZLAR!"

Futbolun son 50 yılda her evresinde yer alan biri olarak mutluluğumuzu bizden alabilirler ama umudumuzu alamazlar. Mutsuzuz ama hiç umutsuz değiliz.

"BU DÜZEN DEĞİŞECEK!"

Gençlerimizin Avrupa devlerini geride bırakarak namağlup son 16 turuna kaldık. Lazio, Marsilya, Moskova gibi devlerin arasından bunu başardı. Son 50 yılda Türk futbolunun her evresinde yer aldım ben. Böyle bir insan olarak umudumuzu bizden almalarına izin vermeyeceğim. Çünkü, bu düzenin değişeceğine inanıyorum.

"MAALESEF YİNE MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN BİR HAKEM PERFORMANSI"

Ben cezalı olduğum için aşağıda değildim. Biz de ceza alınca biliyorsunuz, soyunma odasına giremiyorsunuz, orada dakikalar, saniyeler sayılıyor. 3 saniye önce girseniz ben girince problem. Yani futbolun en önemli aktörlerini sadece atmakla kalmayıp, futboldan uzaklaştıran bir zihniyete sahibiz. 15 dakikayı bekleyip aşağı indim. Belli ki koridorda bir şeyler olmuş. Maalesef dün yine maçın önüne geçen bir hakem performansı izledik. Alışkın olduğumuz gibi...

"CEZA FIRSATI VERMEYECEĞİM"

Bu yayını, cevaplarımı umutla bekleyenler var. Daha fazla ceza almam için fırsat kollayanlar var. Galatasaray'ı resim dışına atmak için hazırda bekleyenler var. Kim üstüne alınır bilmiyorum. Bu fırsatı size vermeyeceğim. Ceza alma fırsatını vermeyeceğim demek istiyorum. Dikkatli olmaya çalışıyorum o yüzden.

"MAÇI 1-2 DEFA İZLEDİM"

Sezon boyunca aynı performanslara verilen farklı kararlara sonra geliriz. Başakşehir maçı hakemiyle ilgili bazı şeyler söylemek lazım. Nasıl bir psikoloji ve düşünce yapısıyla geldiği hakkında hiçbir fikrim yok. Gece gelip maçı analistlerimizle birlikte 1-2 defa daha izledim. Daha rahat analiz ediyorum. Başlangıç noktasından itibaren yaşananları Galatasaraylılarla paylaşmak istiyorum.

"VÜCUT DİLİNE BAKIN! BİR NEFRET ANI"

Dün maçın ilk yarısında yediğimiz golün ardından oyuncularımızın maçın hakemine sınırlar içerisinde itirazını görüyoruz. Herkesten rica ediyorum. Hakemin tam o esnadaki vücut diline iyi bakmalarını rica ediyorum. Bir nefret anı. Bir kin gütme hali.

"GO LAN' DİYOR, KEREM'İ AZARLIYOR"

Bu esnada ağzından çıkan 'Go Ulan' sözü var. Bunu duyan oyuncularımız, Kerem diyor ki 'Hocam bize neden böyle konuşuyorsunuz' ve anında sarı kart görüyor. Dikkatini çekenler olmuştur, sadece biz değil. Birkaç dakika sonra orta sahada başka bir pozisyonda Kerem bir kez daha nedenini soruyor. Hakem tarafından azarlanıyor. Baya azarlanıyor.

"KENDİNDE BU HADDİ BULUYOR"

Enteresan olan hakem kendinde bu haddi bulabiliyor. Devre arasında Kerem içeri giriyor ve hocalarına bu konuyu anlatıyor. Hakemin kendilerine yönelik ifadelerinden bahsediyor. İkinci yarıya çıkarken Necati Hoca, 'Nasıl bu şekilde konuşursunuz' diyor ve cevap alıyor. Hakem 'Ben öyle bir şey demedim' diyor. Daha sonra da diyor ki, 'Benim için kendi oyuncumun beyanı esastır'. Hakem ile oyuncular arasında geçen doğal diyaloglardır. 'Benim için oyuncumun cevabı esastır'dan sonra hakem 'Senin oyuncun yalancı' diye bir yanıt veriyor.

"BİZ DESEK KAÇ MAÇ ALIRIZ"

Ben veya Galatasaray'ı temsil eden herhangi bir kişi TFF'nin herhangi bir görevlisine 'Sen yalancısın' desek veya 'Senin hakemin yalancı' desek temsilciye, kaç maç ceza alırız?

"KAÇ MAÇ CEZA ALACAK"

Hak mahrumiyeti nereden başlar, maddi cezası ne olur? TFF, Kerem'e 'Yalancı' diyen hakemi FDT'nin hakaret başlıklı maddesinden ve maç sonundaki tahrik içerikli cevabı sonrası sportmenliğe aykırı hareket maddesinden Disiplin Kurulu'na sevk edecek mi, etmeyecek mi? Doğal olarak bunun peşinde olacağız. Geç geldim ama her şeyi dinledim, olaya çok vakıfım. İşi adli boyuta götüreceğiz.

Hak mahrumiyeti nereden başlar, maddi cezası ne olur? TFF, Kerem'e 'Yalancı' diyen hakemi FDT'nin hakaret başlıklı maddesinden ve maç sonundaki tahrik içerikli cevabı sonrası sportmenliğe aykırı hareket maddesinden Disiplin Kurulu'na sevk edecek mi, etmeyecek mi? Doğal olarak bunun peşinde olacağız. Geç geldim ama her şeyi dinledim, olaya çok vakıfım. İşi adli boyuta götüreceğiz.

"ADLİ MAKAMLARA TAŞIYACAĞIZ"

Biz bu hakemden adli makamlar düzeyinde ve TFF nezdinde şikayetçiyiz. Kulüp avukatlarımız gelecek bugün. Olaya tanıklık eden herkesten yazılı beyan alacaklar. Biz bu yaklaşımı, bu hareketleri hakemin yanına kar bırakmayacağız.

"TEMSİLCİLERE SÖYLEDİM"

Bu diyaloglara müsabakadaki tüm temsilciler şayet. Beraber yürüyorlar. Biz her şeyi birebir yazacağız dedi temsilciler. Ben biraz değişik de sordum. Nasıl bizimkini kalem kalem, virgül nokta, her şeyi kayda alıp rapor ediyorsanız bunları da rapor edeceksiniz dedim. Temsilciler de şahit olmuştur, kendileri de 'Gördüklerimizi, duyduklarımızı yazacağız. Duyduk biz' dediler. İnanıyoruz ki yazacaklardır. Stadyum kameraları da çok şeyi kaydetmiştir.

"BU CÜMLE HEPSİNDE BAŞKA"

Bu yalancı meselesinden sonra reaksiyonlar olunca, buraya çok dikkat lütfen, hakem ikinci yarıya çıkmadan hemen önce koridorlarda bizim oyuncularımıza ve çalışanlarımıza dönerek, burada Arda da var, ‘Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum’ diyor. Her şeyi önemsiyorum. Bu cümleyi hepsinden üste koyuyorum. İkinci yarıya çıkmadan Galatasaraylı olanlara yönelik 'Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum' diyor. Tepki görünce Arda ile göğüs göğüse gelerek tahrik ediyor. Bunların hepsi mevcut. 10-15 kişiyle konuştum. Herkese soruyorum, 'Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum' sözlerini kullanan ve yüzünde müstehzi gülüşle koridorda olan, herkesi tahrik etmeye çalışan bir tavır içinde olan bu kişiden, devam eden, yani ikinci 45'te nasıl bir yönetim beklersiniz. İmkan var mı! Kafasında 'Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum' komplosuyla imkan var mı doğru hakemlik yapmasına.

"HERKESİ ODAMA ÇEKTİM"

Ben koridora indiğimde, cezamın süresi bitip legal olarak aşağı inme isteğime TFF'nin hayır demeyeceği noktaya geldikten sonra tek tek herkesi odama çektim, sorguladım. Maçın ardından keskin bir sessizlikle herkes odasına gidiyor. Hakemler de... Ne tünelde bir ses var, sataşma var, soyunma odasına giden yolda hiçbir tahrik edecek, kendisini tahkir edecek, hakaret telakki edecek herhangi bir söz yok yolda. Tam bizim soyunma odamızın önünde idare ekibimizden bir arkadaşımızın hakemin ilk olarak 24. dakikada uyardığı rakip takım kalecisine 90+9'da sarı kart göstermesine ilişkin olarak '99'da vereceğinize yarın verseydiniz' sözüne ilişkin hakem 'Onu da yaparız, bir dahaki maça da onu yaparız' diyor. Alaylı olarak diyor. Düşünebiliyor musunuz, kendisinin bu kadar güçlü ve rahat olduğunu düşünüyor. Hakemler çünkü kartlarıyla konuşur, kurallarla konuşur. Madem bu kadar konuşmaya meraklısınız maçlardan sonra basın toplantısına çıksanıza. VAR kararlarını konuşsanıza. Bu hep muallakta. Orada çıkın konuşun. En azından söyleyeceklerinizi söyleyin. Herkes bedel öder. Onlar bedel ödemez.

"ÇOK KİŞİ UNUTMUŞTUR BU KRAMPON HADİSESİNİ"

Arda hariç herkese sordum. Arda, 'Erken gösterdin hocam kartı' diyor. Cevabı, sırtı dönük ve ellerini kaldırarak 'Ne oldu, bana da mı krampon fırlatacaksın' diyor. Çok kişi unutmuştur bu krampon hadisesini. Fakat, bu arkadaş öyle bir cevap veriyor Arda'ya.