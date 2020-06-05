Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili 'Yazıklar Olsun Nihat Özdemir!' başlıklı yapılan açıklamada, "TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün akşam saatlerinde tarihe 'rezalet' olarak not edilen beyanatlarından sonra bu saate dek halen bir açıklama yapmamıştır. Konuyla ve bu şahısla ilgili başkanımız ve başkan vekilimiz bugün FBTV’de gerekli açıklamaları yapacaklardır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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