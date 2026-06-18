Hakkari'de kaza, sabah saatlerinde, Yüksekova ilçesi Çevre Yolu'ndaki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre; Dilekli Mahallesi'nden aldığı yolcuları ilçe merkezine götüren Şabaz Bor yönetimindeki yolcu minibüsü, kavşakta karşı yönden gelen Nazmi Bala yönetimindeki yük kamyonuyla çarpıştı.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, minibüsteki İlyas Çavunt ve Sabri Ova'nın yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı belirlendi.

3 YARALI TEDAVİYE ALINDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazada ölen 2 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Kazadan saatler sonra ise Orhan Onğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı olan sürücüler Nazmi Bala ile Şabaz Bor'un Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri ise sürüyor. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.