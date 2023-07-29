Son dakika haberi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş açıklamalar! Transfer, yıldızsız forma, Aziz Yıldırım, Galatasaray... Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun temmuz ayı olağan toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ali Koç, "2-3 tane daha nokta atışımız olacak. Onları da önümüzdeki haftalarda halledeceğiz. derken, yeni sezonda yıldızsız formalarla maçlara çıkacaklarını açıkladı. 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili Galatasaray'ı hedef alan Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım hakkında da sert ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun temmuz ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ali Koç, "2-3 tane daha nokta atışımız olacak. Onları da önümüzdeki haftalarda halledeceğiz. derken, yeni sezonda yıldızsız formalarla maçlara çıkacaklarını açıkladı. 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili Galatasaray'ı hedef alan Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım hakkında da sert ifadeler kullandı.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde: Jorge Jesus ile ilk görüşmemizde 3'lü oynatıp oynatmadığını sormuştuk. "Ben 3'lü oynatmam" demişti. Sonra en önemli maçlara 3'lü çıktı. "Neden böyle oynuyorsun?" diye sorduk. "Siz anlamıyorsunuz, ben 3'lü oynamıyorum" dedi. Bu da bize nasip oldu. Hayatında 3'lü oynatmamış hoca, bizde 3'lü oynatmaya başladı.

"2-3 TANE NOKTA ATIŞI TRANSFERİMİZ OLACAK" İyi bir transfer politikası izledik. İsmail Kartal, Mario Branco, yardımcısı Okan Özkan ve Selahattin Baki ile yoğun bir çalışma yaptık. 2-3 tane daha nokta atışı transferimiz olacak. REKLAM Hocamıza, takıma sahip çıkmak durumundayız. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi, Fenerbahçe camiasının kendisi. En ufak bir olayı, en büyük reaksiyonla yaşar olduk. Bu olumlu ve olumsuz böyle. Bir maç kazanıyoruz, bir transfer yapıyoruz ve havalarda uçuyoruz. Gazetelerde yazan transferler gerçekleşmiyor diye karaları bağlıyoruz. Bir transfer yaptık, bana mesaj yağıyor. 'Ayağınıza taş değmesin' diye. Yukarı çıkıyorum aynı kişi 'Allah belanızı versin' yazmış. Bu durum camiamızın damarlarına işlemiş. Başkanlığım bittikten sonra daha net açıklayacağım. Bindiğimiz dalı kesiyoruz. Suç mahaline ilk giden katildir diye bir laf ettiler. TFF açıklama yapar yapmaz açıklama yaptılar. Tehlikenin farkında olun. Doğru olan, doğruluğunu ispatlamak zorunda kalıyor. Sanki onlardan başka kimse yok Türk futbolunun hakkını koruyacak.

G.SARAY'A 1959 YANITI: KÜLLİYEN YALAN! Bu, Fenerbahçe-Galatasaray kavgası değildir. 1959 öncesi şampiyonlukları kabul eden ve etmeyenlerin hukuk zemininde tartışılacak bir konudur. 2000'li yıllarda kurdukları hegemonyalarını devam ettirmeye çalışanlarla her türlü mücadele edeceğiz. Neden panik içindeler? Çünkü o dönemde bir tek şampiyonlukları var. Ya yanlış biliyorlar ya da kamuoyunu yanlış yönlendiriyorlar. Başvurumuz reddedilmiş! Külliyen yalan. Kamuoyu ve TFF'yi etkilemeye çalışıyor. Her konuda olduğu gibi. TFF Başkanı, senin kongre üyen ama kurullardaki insanların Fenerbahçeli olduğunu söylüyorlar. Haklı olduğumuz ortaya çıkacak, bu sebeple karşımıza çıkamıyorlar. Bir yöneticilerine söyledim, çıkın konuşalım diye. 'Senin karşına çıkamaz, hitabet sahibi değil' dedi.

"YILDIZSIZ FORMAYLA MAÇLARA ÇIKACAĞIZ" TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Kupa seremonisine 5 yıldızla çıktık. Komisyon kurulmasaydı, 5 yıldız ile çıkmaya devam edecektik. Küme düşmeye kadar cezası var. Hodri meydan duruşu yaptık. TFF'nin yaklaşımını doğru buluyoruz. Komisyon kararına saygı göstermek, TFF'yi baskı altına almamak için yıldızsız forma ile çıkacağız. Bizim amacımız süreci tetiklemekti. Biz son derece tatminiz.

"AZİZ YILDIRIM HAYAL DÜNYASINDA YAŞIYOR" Aziz Yıldırım, yine kendine has üslubu ve yalan ve tehditlerle kritik zamanda ortaya çıktı. Camia gücüne, bu sezon her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Öyle bir kültürde yaşıyoruz ki, bu yalanlara ve tehditlere cevap vermediğinizde üstünüze yapışıyor. Sayın Yıldırım, etrafındaki yancıları ile hayal dünyasında yaşıyor. Bütün aklı selim Fenerbahçeliler, sizin gerçek derdinizin Fenerbahçe'nin iyiliği olmadığını biliyor. 20 yıllık efsane bir başkan olarak, Fenerbahçe'nin bekasını düşünüyor olsaydınız çok daha farklı söylem ve duruşta bulunurdunuz. İtinayla hazırlanmış bir metin önüne konuyor. Bu metin, samimi duygularını yansıtmayan bir açıklama. Camia için yanıp tutuşan biri olarak onu yansıtacak biri olarak gösterecek bir açıklama. Bundan böyle benim için Aziz Yıldırım konusu kapanmıştır. Sayın Başkan, siz hayatımda karşılaştığım en cesur görünümlü ama hiç de cesur olmayan bir lidersiniz.