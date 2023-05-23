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Fenerbahçe'den TFF'ye Samet Akaydin tepkisi!

Fenerbahçe, Samet Akaydin'ın PFDK'ye sevk edilmesine tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulüp, ''Bu sevkte imzası olan TFF Hukuk Müşavirliği başta olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında görev yapan her bir yetkiliye çağrıda bulunuyor; bu hukuksuzluğun derhal çözümlenmesini bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı

Fenerbahçe'den TFF'ye Samet Akaydin tepkisi!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında Trezeguet ile görüntüsü çok konuşulan ve "tükürmesi" nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Samet Akaydin'in sevk kararının ardından bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı şöyle:

''TFF Hukuk Müşavirliği’nin, futbolcumuz Samet Akaydın’ı kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal medyada oluşturulan algı neticesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etmesi Türk futbolu adına tarihi bir skandaldır.

Sorunsuz ve dostane ortamda geçen bir maçta, hiçbir maç raporunda yer almayan ve gerçek olmayan bir gündem üzerinden, Trabzon’da doğmuş, Trabzonspor altyapısında yetişmiş, milli takımımızın da formasını terleten bir futbolcunun iftira ile kamuoyu önüne atılması, TFF’nin Fenerbahçe’ye bakış açısının en net göstergesidir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak;

Bu sevkte imzası olan TFF Hukuk Müşavirliği başta olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında görev yapan her bir yetkiliye çağrıda bulunuyor; bu hukuksuzluğun derhal çözümlenmesini bekliyoruz.''

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