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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika haberi Fenerbahçe'den Tete açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Son dakika haberi Fenerbahçe'den Tete açıklaması!

        Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak, Tete transferinden vazgeçtiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 19:12
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        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
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        Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak, Tete transferinden vazgeçtiğini duyurdu.

        Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Son dönemde kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir. Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır"

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