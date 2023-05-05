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Fenerbahçe Beko: 73 - Olympiakos: 69 MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında, Olympiakos'u 73-69 mağlup ederek duruma 2-2'ye getirdi. Sarı-lacivertli ekipte Dyshawn Pierre 17 sayıyla oynarken, deplasman ekibinde Shaq McKissic kaydettiği 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Seride 5. ve son maç Yunanistan'da oynanacak

Fenerbahçe Beko: 73 - Olympiakos: 69 MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / Ajanslar

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu´nda oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli ekip, Nick Calatles, Tyler Dorsey, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis, Tonye Jekiri ilk 5´iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5´i ise Thomas Walkup, Isaiah Canaan, Kostas Papanikolaou, Sasha Vezenkov ve Moustapha Fall´dan oluştu.

Karşılaşmaya iyi başlayan deplasman ekibi, Fenerbahçe´ye ilk 2 dakikada sayı şansı tanımayınca 5-0 üstünlükle bu bölümü geçti. Bu bölümün ardından toparlanan sarı-lacivertliler, hücumda Dorsey ve Pierre ile etkili olunca bitime 5.31 kala skoru 12-7 yaptı. Olympiakos, hücumda farklı oyunculardan sayılar bulunca bitime 3.01 kala gelen televizyon molasına 14-14 eşitlikle girildi. Kalan bölümde iki takım da skor üretmekte zorlanınca Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 18-17 önde tamamladı.

İkinci periyoda iki takım da hücumda iyi başlayamadı. Kısır geçen periyodun ilk 5 dakikasını deplasman ekibi 27-25 önde geçti. Bu dakikanın ardından Edwards´ın sayılarıyla önce öne geçen sarı-lacivertliler, bitime 2.57 kala 3 sayıya çıkararak rakibine molayı aldırdı: 30-27. Kalan bölümde toparlanan Olympiakos, soyunma odasına 1 sayı farkla 33-32 önde girdi.

Üçüncü periyoda daha etkili başlayan Olympiakos, Canaan ve Walkup ile sayılar buldu. Yunan temsilcisi, periyodun ilk 5 dakikasını 45-40 önde geçti. Kalan bölümde savunmada toparlanan Fenerbahçe, periyodun son 5 dakikasında rakibine sadece 4 sayı şansı tanıdı. Bu bölümde 9 sayı üreten sarı-lacivertli ekip, son periyoda 49-48 geride girdi.

Son periyoda Hayes-Davis'in üç sayılık isabetleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, farkı 5 sayıya çıkardı: 54-49. İlerleyen dakikalarda önce Peters ile 2 sayılık isabet bulan deplasman ekibi, McKissic´in 2+1´lik oyunuyla skoru dengeye getirdi: 56-56. Bu dakikanın ardından Pierre´in hücumda devreye girmesiyle ü sayılık isabetler bulan Fenerbahçe, bitime 2.41 kala farkı 6´ya kadar çıkardı: 67-61. Bu dakikanın ardından Fenerbahçe, Dorsey ve Pierre ile; Olympiakos ise McKissic´ten üç sayılık isabetler bulunca son 43 saniyeye ev sahibi ekibin 73-69'luk üstünlüğüyle girildi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 73-69 galip ayrıldı.

Olympiakos - Fenerbahçe Beko Play-Off serisinde Dörtlü Final´e yükselecek takımı belirleyecek 5´inci karşılaşma, 9 Mayıs Salı günü Yunanistan ekibinin ev sahipliğinde TSİ 21.30´da Barış ve Dostluk Salonu´nda oynanacak.

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