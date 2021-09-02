Fenerbahçe Kulübü, MLS takımlarından Los Angeles FC'de forma giyen Diego Rossi'nin satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD´nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi´yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır. 1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuza çubuklu formamızla başarılar dileriz. Fenerbahçe´ye hoş geldin Diego" ifadelerine yer verildi.

Uruguaylı futbolcu 9 numaralı formayı giyecek.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 1, 2021

Diego Martin Rossi Marachlian kimdir?

Doğum tarihi: 5 Mart 1998

Doğum yeri: Montevideo / Uruguay

Yaş: 23

Boy: 1,70 m

Uyruk: Uruguay / İtalya

Mevki: Forvet - Sol Kanat

Ayak: Sağ ayak

Güncel kulüp: Los Angeles FC

Güncel piyasa değeri: 18 milyon Euro

Oynadığı takımlar: Penarol, Los Angeles FC

Performans: 172 maç 72 Gol 33 Asist

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığı Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, sarı-lacivertli kulübe katıldığı için heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan Rossi, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Kariyerimde yeni bir adım atıyorum. Burada olmak benim için bir onur. Fenerbahçe'nin maçlarını izledim. Bu sezona da aldığı galibiyetlerle başladı. Kadroda iyi oyuncular olduğunu biliyorum. Benim de hedefim bu iyi sezonda takıma faydalı olabilmek." diye konuştu.

Kanatlarda ve forvet bölgesinde oynayabildiğini söyleyen Rossi, yeni takımının sezona iyi başladığını kaydederek, "Sezona böyle başarılı başlamak oldukça önemli. Tüm kulvarlarda başarılı olmak en önemli hedefimiz olacak. Bu galibiyetler aynı zamanda takım içindeki öz güvenin yerine gelmesini sağlıyor. 5 maçta 5 galibiyet gerçekten çok önemli. Takımın maçları ve kupaları kazanması için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sezon boyunca çok fazla çalışacağım ve bu süreçte bana gönderdikleri mesajlar için herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mesut Özil'le oynayacak olmasının kariyeri açısından önemli olduğunu aktaran Rossi, şunları söyledi:

"Takımımızda çok fazla iyi oyuncu var. Öncelikle Lemos'tan bahsetmek istiyorum. Uruguaylı, vatandaşım. Onun iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Mesut Özil ve Valencia'yı da eklemem gerekiyor. İyi oyunculardan kurulu, güzel bir kadromuz var. Mesut Özil'le birlikte oynayacak olmak kariyerim açısından çok önemli. Bu tarz oyuncuların takıma verdiği katkının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesut Özil, çok iyi bir oyuncu. Aynı sahada yer alabileceğim için çok heyecanlıyım. Kendimi geliştirmek istiyorum. Takıma faydalı olabilmek için, takımın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyorum. Bu sezonu mücadele ettiğimiz her kulvarda kupalarla kapatabilmemiz için elimden geleni yapacağım."

Yayına katılan Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise transfer sürecini anlattı.

Rossi için başka kulüplerle rekabet ettiklerini dile getiren Baki, şunları aktardı:

"Öncelikle hayırlı olsun. Diego Rossi'ye hoş geldin diyorum. Daha önce de Min-jae Kim transferinde olduğu gibi ciddi rakipler vardı ama biz biraz atak davrandık, çevremizi de kullanarak bu transferi nihayete erdirdik, mutluyuz. Uzun süren transferlerden biri, kolay olmadı. O da bizi tercih etti. Projeyi sunduktan sonra o da etkilendi ve Fenerbahçe'ye gelmeyi geleceği için uygun buldu. Bence iyi olacak. Hocamızın da çok istediği bir oyuncuydu. İki taraf da birbirini istedi. Bundan sonra Allah futbolcu şansı versin, kazadan, beladan sakatlıktan uzak tutsun. İnşallah çok güzel bir performans sergileyecek. Çok dinamik bir süreç oldu. Biz hem akıllı hem de atak davranarak, çevremizi kullanarak daha istekli davrandık. Daha öncü davranabildik, dolayısıyla bitirdik."

Sarı-lacivertli kulüp ayrıca, Rossi'nin sağlık kontrollerinden geçtiğini duyurdu.