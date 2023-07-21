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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Mathias Ross'un kiralandığını açıkladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Mathias Ross'un kiralandığını açıkladı

        Galatasaray, Mathias Ross'un Hollanda ekibi Nijmegen'e kiralandığını açıkladı

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 21:26
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        Galatasaray, Mathias Ross'un Hollanda ekibi Nijmegen'e kiralandığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda The Football Club N.E.C. BV ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre The Football Club N.E.C. BV Şirketimize 250.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir." denildi.

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