Son dakika haberi Galatasaray Icardi transferini KAP'a bildirdi
Galatasaray Kulübü, geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray'da aylardır beklenen Mauro Icardi transferi resmen açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli golcünün transferi konusunda PSG ile görüşmeler başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bildirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
YOLA ÇIKTI!
Galatasaray'ın transferini KAP'a bildirdiği Icardi, İstanbul'a doğru yola çıktı. Hazırlanan özel bir jete biniş görüntülerini paylaşan Wanda Nara, Türkiye'ye gittiklerini duyurdu.
Sarı-kırmızılılar aylardır bekledikleri Icardi ve ailesinin uçağa biniş görüntülerine büyük ilgi gösterdi. Dünyadaki uçuşları gösteren bir internet sitesinden Icardi'yi takip eden Galatasaraylı sayısı sabah 14:30 itibarıyla 18 bini aşarken bu sayı, onları listenin tepesine yerleştirdi.
Yaklaşık 18 saat yolculuk yapacak olan Icardi ve ailesi, gece yarısında Atatürk Havalimanı'nda olacak.
ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Mauro Icardi ile sözleşme şartlarında anlaşan sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcü ile üç yıllık mukavele imzalayacak. 10 milyon Euro yıllık ücret alacak olan Icardi'nin maaşının önemli bir bölümünün sponsorlar aracılığıyla ödeneceği de belirtildi.