Galatasaray'da aylardır beklenen Mauro Icardi transferi resmen açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli golcünün transferi konusunda PSG ile görüşmeler başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

YOLA ÇIKTI!

Galatasaray'ın transferini KAP'a bildirdiği Icardi, İstanbul'a doğru yola çıktı. Hazırlanan özel bir jete biniş görüntülerini paylaşan Wanda Nara, Türkiye'ye gittiklerini duyurdu.

Sarı-kırmızılılar aylardır bekledikleri Icardi ve ailesinin uçağa biniş görüntülerine büyük ilgi gösterdi. Dünyadaki uçuşları gösteren bir internet sitesinden Icardi'yi takip eden Galatasaraylı sayısı sabah 14:30 itibarıyla 18 bini aşarken bu sayı, onları listenin tepesine yerleştirdi.

Yaklaşık 18 saat yolculuk yapacak olan Icardi ve ailesi, gece yarısında Atatürk Havalimanı'nda olacak.