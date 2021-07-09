Galatasaray bir transferi daha resmen duyurdu! Sarı-kırmızılılar, Ankara Keçiörengücü'nün Ümit Milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağladı!

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 9, 2021

Daha önce bonservisleri elinde olan Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı transfer eden Galatasaray böylece üçüncü takviyesini yaptı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

Futbola Rize Özel İdare Spor takımında başlayan Barış Alper Yılmaz, 2017 yılında Ankara Demirspor'a transfer oldu.

Başkent ekibinde üç yıl boyunca forma giyen genç oyuncunun bir sonraki durağı ise Keçiörengücü oldu.

Her iki kanatta da görev yapabilen Barış Alper, bu sezon TFF 1. Lig'de sahaya çıktığı 34 maçta 8 gol atarken 4 de asist yapma başarısını gösterdi.

Kanatlarda ve santrforda görev yapabilen 21 yaşındaki futbolcu U21 Milli Takımı'yla da 3 maça çıkarken 1 gol kaydetti.