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        Haberler Dünya Son dakika haberi: BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'den Gazze için acil ateşkes çağrısı

        BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'den Gazze için acil ateşkes çağrısı

        Son dakika... BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, "Gazze'de devam eden kitlesel yerinden edilmelerin büyümesini ve Gazze'nin dışına yayılmasını önlemek için acil insani ateşkese ihtiyaç var" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 16:26 Güncelleme: 10.12.2023 - 16:46
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        Gazze için acil ateşkes çağrısı
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        Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Gazze'de devam eden kitlesel yerinden edilmelerin büyümesini ve Gazze'nin dışına yayılmasını önlemek için acil insani ateşkese ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

        Filippo Grandi
        Filippo Grandi

        Grandi, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de sivillerin yerinden edilmelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

        "Gazze'de devam eden kitlesel yerinden edilmelerin büyümesini ve Gazze'nin dışına yayılmasını önlemek için acil insani ateşkese ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulunan Grandi, bu sürgünün travmasının dahi Filistinliler için felaket olacağını belirtti.

        Grandi, kitlesel yerinden edilmelerin önlenememesi halinde bu sorunu çözmenin imkansız hale geleceğini ve ileride elde edilebilecek barış şansını da tehlikeye atacağını vurguladı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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