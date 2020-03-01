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İdlib'de 34 askerinin şehit olmasının ardından Türkiye, Suriye'den gelecek göçmenlerin Avrupa'ya geçişini engellememeye karar verdi. Perşembe gece saatlerinden itibaren Türkiye'nin birçok noktasında yaşayan göçmenler akın akın Yunanistan'a sınırı olan bölgelere hareket etti.

BOTLARLA MİDİLLİ ADASINA GEÇİYORLAR

Edirne dışında ilk olarak Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerine gelmeye başlayan göçmenler, Ege'de birçok sahil bölgesinde de toplanmaya başladı. Çok sayıda göçmen de buldukları şişme botlarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmeye başladı.

Adaya ilk gidenler yaklaşık 15 dakikalık yolculuktan sonra Yunan Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulmaya çalışıldı. Ancak düzensiz göçmen botu 'dur' ihtarlarına uymayarak ilerlemeye devam etti. Yunan Sahil Güvenlik gemisinden indirilen lastik bot tarafından da durdurulmaya çalışılan düzensiz göçmen botu Yunanlıların tüm müdahalelerine rağmen Midilli Adası'na ulaştı.

Edirne'ye gelen bazı göçmenler de, Pazarkule Sınır Kapısı ve Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgeye geçti. Yunan askerleri ise tampon bölgeyi otobüs çekerek kapattı.

Yunan askerleri ayrıca zaman zaman da ses ve gaz bombaları ile de bazı göçmenlere müdahale etmeye başladı. Öte yandan bazı göçmenler de Meriç Nehri'ni yüzerek sınırı geçmeye başladı.

BİR AİLE MERİÇ NEHRİNDE MAHSUR KALDI

Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışan bir aile ise, botlarının havasının inmesi üzerine Meriç Nehri'nin ortasındaki adacıkta mahsur kaldı.

Nehrin ortasındaki adacığa çıkan, aralarında çocukların da olduğu 9 kişi botlarını şişirmeye çalıştı.

MİDİLLİ'DE 3 BİN KAPASİTELİ KAMPTA 20 BİN KİŞİ KALIYOR

Aralarında 5 çocuğun da bulunduğu göçmenler, Midilli'nin Skala Sikaminea bölgesine ayak basmalarının ardından kayıt işlemlerinin yapılması için Moria kampına götürüldü. Ege adalarında tutulan binlerce kişi, sivil toplum kuruluşlarınca elverişsiz ve insani olmadığı gerekçesiyle eleştirilen kamp koşullarında konaklıyor.

Yaklaşık 19 bin göçmenin kaldığı 3 bin kapasiteli Moria Kampı ile ilgili Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden yapılan açıklamada, "Moria Kampı'nda kalanların akıl ve beden sağlıkları sürekli tehlikede. Yunanistan ve Avrupa Birliği hemen harekete geçmeli." uyarısında bulunulmuştu.

DİKİLİ SAHİLİNDE DE YOĞUN HAREKETLİLİK

İzmir'in Dikili ilçesinde de bir araya gelen yüzlerce göçmen, Yunanistan'a geçiş yapmak için sahilde toplandı. Göçmenler kendi aralarında biriktirdikleri para ile aldıkları botların plaja gelmesini beklemeye başladı.

MUĞLA'DA DA GÖÇMEN HAREKETLİLİĞİ ARTTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde de düzensiz göçmen hareketliliği arttı. Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Bodrum ilçesindeki sahil bölgesine geldi. Özellikle Bodrum'a yakınlığıyla bilinen adalara geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin yanlarında lastik bot getirdikleri de görüldü. Bazı düzensiz göçmenlerin limanlarda bekledikleri görüldü. Kimi gruplar arasında aileler de var. Ailelere bebekler ve çocukları da eşlik ediyor.

İSTANBUL'DA GÖÇMENLER SINIR KAPILARINA GİDİYOR

Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından İstanbul'da yaşayan çok sayıda mülteci de sınır kapılarına gitmek için harekete geçti. Bazı göçmenler kendi aralarında topladıkları paralarla otobüsler tutup sınır bölgelerine hareket etmeye başladı. Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da yoğun bir hareketlilik gözlenmeye başlandı. Bazı otobüs firmalarının da ek seferler düzenlediği öğrenildi.

KUŞADASI SAHİLLERİNDEN SİSAM'A GEÇİYORLAR

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de düzensiz göçmen hareketliliğinde de yükseliş gözleniyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişiden oluşan göçmen topluluğu, Yunanistan'ın Sisam Adasına geçmek üzere Güzelçamlı mevkiinde toplandı. Bazı düzensiz göçmenler de, lastik botlara binerek denize açılmaya başladı.

GECEYİ SIFIR DERECEDE GEÇİRİYORLAR

Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin ise, sınıra yakın noktalar ve sınır kapılarında derme çatma çadırlar kurarak beklemeye başladığı dikkat çekti. Özellikle Edirne'de gece sıfır dereceyi bulan sıcaklıklarda da göçmenlerin zor şartlar altında beklemeye başladığı görüldü.

YARDIMSEVER VATANDAŞLAR YİYECEK VE MEYVE SUYU DAĞITIYOR

Göçmenlerin gittikleri bölgede ise bazı hayırseverler yiyecek ve meyve suyu dağıtımına başladı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 76 BİN 358 GÖÇMEN EDİRNE ÜZERİNDEN AYRILDI

Göçmenlerin Ege Bölgesi'nde Yunanistan adalarına yakın noktalardaki sahillere ve Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru hareketi devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar geldi.

Soylu, bu sabah saat 09.55 itibariyle Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 76 bin 358 olduğunu açıkladı.

YÜZEREK KARAYA GEÇTİKTEN SONRA HİPOTERMİ GEÇİRDİ!

Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan bir sahile gelen 35 kişilik göçmen grubu da, şişme bota binerek Midilli Adası'na gitmek için açıldı.

İHA'ın haberine göre, açıldıkları esnada fazla yolcu bulunmasından dolayı ilerleyemeyen su alıp batmaya başladı. Bu esnada batan botta bulunan bir mülteci eksi 5 derece sıcaklıktaki suya atlayarak, karaya yüzerek çıktı. Yüzerek karaya çıkan göçmen, karaya ilk adımını atar atmaz yaşadıklarını anlattı.

Kaçakçıların kendilerini kandırdığını söyleyen göçmen, " Bota birini koydular, botu kullanmayı biliyor dedi. Botta çok fazla insan vardı. Bot su almaya başlayınca çocuklar çok korktu. Afganistan'dan geldik, bizde insanız. Savaştan kaçarak buraya geldik ekmek paramız yok. Daha önce Yunanistan'a gittiğimizde askerler bizi çok fazla dövdü. Bot batmaya başlayınca bende kıyıya yüzerek yardım istemek için geldim. Şu an botta 50'den fazla kişi var. Ben kendi canımı tehlikeye attım onlar için. Bot çok fazla su aldı. Botu kullanmayı bilen kimse yok. Bizi bota bırakıp kaçıp gittiler." diye konuştu.

Bottan yüzerek kıyıya çıkan ve donmak üzere hipotermi geçiren göçmeni, gazeteciler aracına alarak ısınmasını sağladı. Hipotermi geçiren gence yardım eden gazeteciler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hipotermi geçiren genci ilk müdahalesinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesine götürerek tedavi altına aldı.

TÜRKİYE'DE 3.5 MİLYON SURİYELİ BULUNUYOR

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de 3.5 milyon Suriyeli bulunuyor. Bu rakam 2014 yılında 1.5 milyon, 2015'te ise 2.5 milyondu.

Türkiye'de geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli göçmen sayısı Ocak 2020'de 14 bin 34 kişi artmıştı. Türkiye'deki 3.5 milyon Suriyeli göçmenin 1 milyon 660 bin 581'i 0-18 yaş grubundaki çocuklardan oluşuyor. Kadınlar ve çocukları birlikte değerlendirince bu sayı 2 milyon 521 bin 416 kişiye ulaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'den zorunlu göç ile ilgili konuşan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Suriye'deki zorunlu göçün savaşın başından bu yana görülen en yüksek seviyede olduğunu söylemişti. Laerke, İdlib'de 2.8 milyon sivilin insani yardıma muhtaç durumda olduğunu belirtmiş ve çatışmaların şiddetlenmesi durumunda göç dalgasının büyüyebileceğini belirtmişti.

AB İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ GÖÇ ANLAŞMASI

2015'te Suriye'den Avrupa'ya yaşanan göç dalgalarının ardından, Avrupa Birliği ile Türkiye göçmen krizinin çözümü için bir mutabakata varmıştı.

Mart 2016'da yürürlüğe giren mutabakatla birlikte, kaçak yollarla Yunanistan'a geçen göçmenlerin Türkiye'ye geri gönderilmesine ve AB'nin Türkiye'ye geri gönderilen her bir göçmen karşılığında, hâlihazırda Türkiye'de bulunan bir göçmeni kabul etmesine karar verilmişti.

Yapılan anlaşmada ayrıca Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Suriyeli göçmenlere harcanmak üzere iki aşamada 6 milyar euro ödemesi kararlaştırılmıştı.

Eylül 2019'da konuyla ilgili bir değerlendirme yapan AB Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud, "AB-Türkiye arasındaki göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor. Mutabakat sayesinde düzensiz göç yüzde 91 azaldı." diye konuşmuştu.