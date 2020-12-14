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Google servislerine erişimde sorun yaşanıyor. YouTube başta olmak üzere Google, Gmail, Google Drive, Google Docs gibi Google servislerine erişmek isteyen milyonlarca kullanıcı, hata mesajları alıyor. İngiltere merkezli olarak başladığı görülen hizmet kesintisinden Türkiye'deki kullanıcılar da etkileniyor.

Erişim sıkıntısı yaşanan başlıca Google servisleri şunlar: Google (arama motoru),YouTube, Gmail, Google Drive, Google Play,

Google Home, Google Meet, YouTube Music, Google Hangouts, Google Takvim, Google Haritalar, Google Clasroom...

Türkiye saati ile 14:50 civarında başlayan Google servislerine erişim sorunu sosyal medyaya da kısa sürede damgasını vurdu. ABD'li teknoloji devinin yaşadığı sorun, Twitter'da #YouTubeDOWN ve #Google hashtagleri ile en çok konuşulan konular (Trend Topic) listesinin zirvesine yerleşti.

Hizmet kesintisinin neden kaynaklandığı ile ilgil olarak henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan sıkıntı internet sitelerindeki erişim sorunlarını anlık olarak analiz eden Down Detector sitesinin haritalarına şu şekilde yansıdı

Kullanıcılar, Gmail hesabına girmek istediğinde "Maalesef hesabınız geçici olarak kullanım dışı. Bu durumun yarattığı rahatsızlık için özür diler ve birkaç dakika içinde yeniden denemenizi öneririz" uyarısı ile karşılaşıyor. YouTube'a girmek isteyenler ise "Bir şeyler ters gitti" (Something went wrong...) yazısı ile karşı karşıya kalıyor.

Yaklaşık yarım saat süren sorunun, TSİ 15:30 itibariyle kademeli olaran giderilmeye başlandığı gözleniyor.

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