Hakan Atilla'dan istifa iddialarına yanıt

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamHakan Atilla istifa mı etti? SON DAKİKA açıklama geldi
ABONE OL

Son dakika haberi Hakan Atilla'dan istifa iddialarına yanıt

ABD’de Halkbank davasından yargılanıp hapis yatan ve Türkiye’ye döndükten sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü’ne atanan Hakan Atilla’nın görevinden istifa ettiği iddia edildi. Atilla, istifa iddialarını yalanladı

Hakan Atilla istifa mı etti? SON DAKİKA açıklama geldi
Hakan Atilla'dan istifa iddialarına yanıt
0:00 / 0:00

Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Borsa İstanbul’da bir istifa dedikodusu çıktı.

ABD’de Halkbank davasından yargılanıp hapis yatan ve Türkiye’ye döndükten sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü’ne atanan Hakan Atilla’nın görevinden istifa ettiği iddia edildi.

Borsa İstanbul Başkanı Hakan Atilla Habertürk’ten Rahim Ak’a yaptığı açıklamada istifa ettiği dedikodularına karşı asla böyle bir şeyin sözkonusu olmadığını söyledi. Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Borsa İstanbul Başkanı Atilla'nın da istifa ettiği bir çok internet sitesinde haber olarak yer aldı.

Özellikle ABD'deki seçimlerde Demokrat Joe Biden'in seçilmesinin ardından ABD’de Halkbank davasından yargılanan Hakan Atilla ile ilgili dedikodular yapılıyor. Ancak Atilla bunu kesin dille reddetti.

BORSA İSTANBUL DA YALANLADI

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada da "Genel Müdürümüz Sayın Hakan Atilla ile alakalı Twitter üzerinden istifa ettiğine dair yayılmaya çalışılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Hakan Atilla, 2019 yılında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atanmıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eylül ayı Dış Ticaret Endeksi açıklandı
İŞ-YAŞAMİhracat birim değer endeksi eylülde arttı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti'li Yılmaz seçildi
İŞ-YAŞAMTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na AK ...
İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda
İŞ-YAŞAMİstihdama teşvik teklifi Meclis'te
Son dakika... Bakan Lütfi Elvan’dan ilk açıklama: Önceliğimiz...
İŞ-YAŞAM'Enflasyon önceliğimiz'
Esnek çalışma sisteminde SON DAKİKA: Düzenleme geri çekiliyor
İŞ-YAŞAMEsnek çalışma düzenlemesi geri çekiliyor
Bakan Karaismailoğlu: e-Devlet sayesinde liman başkanlıklarında teması en aza indirmek
İŞ-YAŞAMGemi işlemleri artık e-Devlet'te
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan göreve başladı
İŞ-YAŞAMBakan Lütfi Elvan'dan ilk paylaşım
Tüketiciye bandrollü ürünleri sorgulama imkanı
İŞ-YAŞAMSahte ya da kaçak ürün sorgulama imkanı
TÜDEF: Vatandaşları tüketim esiri yapmaya yönelik
İŞ-YAŞAM"İndirim furyası"na dikkat!
Bakan Pakdemirli: 73 ülkeye kanatlı eti ihraç ediyoruz
İŞ-YAŞAMÇin'e kanatlı ihracatı başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X