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IMF: Türkiye yardım isteyen ülkeler arasında değil

Koronavirüs salgınının dünya ekonomisine verdiği zarar artmaya devam ederken 81 ülkenin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) mali yardım istediği belirtildi. IMF Avrupa Direktörü Poul Thomsen, ''Türkiye ve Rusya yardım isteyen ülkeler arasında değil' dedi.

son dakika
HABERTURK.COM

Uluslararası Para Fonu'ndan ( IMF) 81 ülkenin mali yardım istediği belirtildi. Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Direktörü Poul Thomsen, ''Türkiye ve Rusya yardım isteyen ülkeler arasında değil' dedi.

'AVRUPA AYDA YÜZDE 3 GSYH DÜŞÜŞÜ İLE KARŞI KARŞIYA'

IMF'nin internet sitesinde koronavirüs salgınının etkilerini değerlendiren Thomsen, Avrupa'nın büyük ekonomilerinin koronavirüs nedeniyle kapatmalar sonucu  ayda yüzde 3 GSYH düşüşü ile karşı karşıya kaldığını kaydetti. Thomsen. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) müdahaleleri ile Avrupa İstikrar Mekanizması'nın yüksek borçlu ülkelerin krizden çıkabilmesine sağlamak için önemli olduğuna vurgu yaptı.

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