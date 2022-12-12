Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Son dakika haberi: TÜİK duyurdu! İşsizlik rakamları açıklandı
ABONE OL

Son dakika haberi İşsizlik rakamları açıklandı

TÜİK verilerine göre; mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti

Son dakika haberi: TÜİK duyurdu! İşsizlik rakamları açıklandı
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu, işsizlik rakamlarını açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %10,2 seviyesinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 57 bin kişi artarak 3 milyon 534 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile %10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,6 iken kadınlarda %13,3 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 229 bin kişi artarak 31 milyon 200 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile %48,0 oldu. Bu oran erkeklerde %65,6 iken kadınlarda %30,8 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,5

İşgücü 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 287 bin kişi artarak 34 milyon 734 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,8 kadınlarda ise %35,5 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 21,9

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puanlık artış ile %21,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %18,2, kadınlarda ise %28,6 olarak tahmin edildi.

ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,3 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 44,3 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 20,3

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %20,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,2 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,6 olarak tahmin edildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İki otoyol ihalesi ertelendi, karalar Resmi Gazete'de yayımlandı
İŞ-YAŞAM İki otoyol ihalesi ertelendi
Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi
İŞ-YAŞAM Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim bakanlıklarının ...
DTÖ Türkiye'yi haklı buldu
İŞ-YAŞAM DTÖ Türkiye'yi haklı buldu
Esnafa 2.6 milyar liralık destek sağlandı
İŞ-YAŞAM Esnafa 2.6 milyar liralık destek sağlandı
Trendyol'da esnaf ve KOBİ'lerin oranı arttı
İŞ-YAŞAM Trendyol'da esnaf ve KOBİ'lerin oranı arttı
Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
İŞ-YAŞAM Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
AB, nakit ödemeleri 10 bin euro ile sınırlandırmaya hazırlanıyor
İŞ-YAŞAM AB'den nakit ödemeye sınırlandırma
TESK'ten "esnafa yönelik de emeklilik düzenlemesi yapılsın" talebi - Ekonomi Haberleri
İŞ-YAŞAM TESK'ten esnaf için EYT çağrısı
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'tan asgari ücret zammı açıklaması
İŞ-YAŞAM "Asgari ücret içimize sinmezse masadan kalkarız"
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan son dakika asgari ücret zammı açıklaması: "Asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok"
İŞ-YAŞAM "Asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.